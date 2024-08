Espada Masculina sumó primer Diploma Olímpico para Venezuela en París 2024

Nota de Prensa

El equipo de espada masculina venció 41-35 a Egipto para quedarse con el séptimo puesto y sumar el primer diploma olímpico para el país.

Rubén, Francisco y Jesús Limardo, junto a Gabriel Lugo le dan el cuarto diploma olímpico a la esgrima en su historia. Los dos primeros suman tres en su trayectoria y los hermanos Limardo son el primer trío de hermanos en una prueba por Venezuela en la máxima cita del deporte.

“Descontento porque queríamos aspirar al podio, pero sabemos cómo es el deporte. Es así, es difícil. Unos llegan, otros se quedan en el camino. Esto es así. Toca revisar, corregir y seguir para adelante. Estos son aprendizaje”, aseguró Francisco Limardo en el Grand Palais de París.

“En la final llegaron los cuatro equipos que son top. Nosotros le guerreamos a Japón. Estuvimos cerca. Tuvimos siempre un score a favor, pero así es la esgrima. Sus cuatro tiradores están en el top 16 mundial. Me siento orgulloso por todo el sacrificio que hicimos. Me siento muy contento y orgulloso de este equipo. Está vez no fue a favor de nosotros” analizó Rubén Limardo sobre el primer combate del día ante Japón (derrota 39-33) y que cerró el camino a las medallas.

“No era lo que esperaba, pero así es el deporte. Hay que saber ganar y saber perder. Llegamos con buenas expectativas pero lo bueno es que morimos hasta el final. Morimos guerreando, nunca nos rendimos”, describió Jesús Limardo que hizo su estreno olímpico, “somos un equipo bastante compacto. No dependemos de uno. En todo el ciclo hemos rotado. Todos estamos muy parejos”, agregó.

“El porcentaje era 50-50, porque aquí ya no hay favorito. Pienso que representé a mi país con mucha garra, mucha energía. Dejé todo lo que tenía en la pista y debo seguir trabajando”, expresó Grabiel Lugo.

Luego de la caída ante Japón, tocó el turno de Italia. El equipo europeo venció 45-34 en la lucha por el quinto puesto. “Siento que los muchachos entraron un poco desmoralizados. Yo intenté con mi actitud y mi esgrima mostrarle a ellos que se levantarán pero yo creo que venían tocados del otro combate”, contó el campeón olímpico de Londres 2012.

El combate final ante los africanos estuvo igualado a 16 toques hasta el cuarto combate. De ahí en adelante, Venezuela no perdió otro parcial, para asegurar la séptima plaza: “Les dije: ‘ahora vamos con Egipto, quedan seis combates para terminar la competencia. Hagan sus seis mejores combates de la vida, como si estuvieran disputando una final, para que cierren su proceso y se queden buenas sensaciones’ y así se logró el objetivo ante Egipto”, contó Rubén.

“Egipto es un equipo fuerte pero los muchachos lograron controlar el score desde un principio. La estrategia resultó y pudimos resolver el combate sin ningún problema”, explicó Francisco.

“Este equipo va a seguir. Tengo un proyecto, con el que quiero llevarme a tres, cuatro atletas más, para que sigan junto con este equipo para trabajar de cara a Los Ángeles. Espero que me sigan apoyando y nos seguiremos preparando como proyecto de país”, finalizó el mayor de la dinastía Limardo.