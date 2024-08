Pepe anunció su retiro del fútbol

Fin a una carrera histórica. A los 41 años y en un emotivo video, Pepe ha anunciado hoy que cuelga las botas. El central portugués se retira tras 737 partidos disputados entre Real Madrid, Oporto, Besiktas y Marítimo, y otros 141 con la selección lusa.

El zaguero acabó contrato con el Oporto este pasado 30 de junio, no renovó y pese a que se había rumoreado que tenía ofertas para seguir, decide poner punto y final a su carrera como central tras haber logrado un considerable palmarés.

“Quiero agradecer a Dios por darme sabiduría para poder continuar mi camino. No puedo dejar de agradecer a todos los presidentes que invirtieron y creyeron en mí para poder realizar mi trabajo. A todos los empleados de todas las clubes en los que estuve y pasé, que son el alma y la esencia de los clubes y de la Selección. También quiero agradecer a todos mis compañeros, a mis entrenadores que me hicieron crecer y competir a diario. También quiero agradecer a Jorge Mendes, Gestifute y Polaris por acompañarme en este viaje. A mi madre que fue fundamental en mi camino, por permitirme perseguir mi sueño que era ser futbolista profesional. A mis amigos y a toda mi familia. fue mi hogar en mi ausencia. A mis hijos por creer en mí, por ser un apoyo fundamental en mi vida, por apoyarme también cuando salía de casa. Sin duda fueron el apoyo que necesitaba para ir con la conciencia tranquila. Gracias profundamente a todos, les dejo un abrazo de agradecimiento a todos”, fue el mensaje de Pepe en su vídeo de despedida.

En la pasada Eurocopa siguió batiendo récords de longevidad, demostrando que hasta el último momento ha sido capaz de mantener un alto nivel. En Alemania se convirtió en el jugador de más edad en disputar una fase final de la EURO tras superar a Gábor Király en el partido frente a la República Checa de la primera jornada de la EURO 2024. El veterano central portugués amplió su récord a 41 años y 130 en el partido ante Francia en cuartos de final.

Semanas atrás, con el Oporto, se había convertido en el futbolista de campo más veterano (41 años y 14 días) en jugar un partido en la historia de la Champions. El central del Oporto se erigió, también, en el goleador más ‘viejo’ (40 años y 289 días) del torneo.

Los orígenes de Pepe

Registros (como sus cinco Eurocopas) impensables cuando llegó a Europa, en 2001, con ‘una mano delante y otra detrás’. Así lo recordaba el central en una entrevista con ‘Tribuna Expresso’: “Llegué sólo de Brasil. Eran las 6 de la mañana y el siguiente vuelo -iba a Madeira a probar con el Marítimo- lo cogía a las 11 de la noche. Tenía 18 años y el equivalente a cinco euros”.

“Con ese dinero tenía que elegir entre llamar a mi madre o comprar un sándwich, así que pensé: ‘Voy a tranquilizar a mi mamá’. Recuerdo que me acerqué a un ‘Pans & Company’ y pregunté: ‘¿Hay algo para comer?’. Me dijeron que sí, pero yo contesté: ‘No tengo dinero’. Me miró y al rato vino con una bandeja con una baguette. Me impactó tanto que, desde ese momento, procuro siempre ayudar a los demás”, añadió.

El central se ganó, hasta el final de su carrera, la confianza de sus entrenadores. “Llevo 32 años en el fútbol, 20 como jugador y 12 como entrenador, y puedo asegurar que Pepe es el jugador más competitivo con el que he trabajado. Sacrifica un montón de cosas buenas y de placeres en su vida para conservarse en la forma que se conserva”, declaraba Sérgio Conceiçao, su entrenador en el Oporto.

“El papel de Pepe, dentro y fuera del campo, es muy importante por su exigencia personal y su forma de representar la ‘camisola’ de la selección. Es interesante ver cómo en marzo logró mantener la portería a cero en los dos partidos que jugó. Cuando está en forma, es un jugador muy importante para nosotros”, analizaba Roberto Martínez, seleccionador de Portugal en la última Eurocopa.

Salto a la fama

Sin embargo, fue en Madrid y en el Santiago Bernabéu donde Pepe dio el gran salto al estrellato. Llegó con mucha presión pues, en 2007, pagar 30 millones de euros por un central era algo atípico. Solamente por Rio Ferdinand (2002, 46 millones de euros) y Lilian Thuram (2001, 41 millones de euros) se había pagado más en dicha demarcación. Pero se asentó e hizo historia en el feudo blanco con 334 partidos a sus espaldas y 15 goles anotados.

El luso ganó tres Champions League, tres veces LaLiga, dos Mundiales de Clubes, dos Supercopas de Eurocopa, tres Supercopas de España y dos Copas del Rey.