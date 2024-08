Venezuela concluyó su peor participación en unos Juegos Olímpicos desde Sídney 2000

Venezuela finalizó ayer su participación en los Juegos Olímpicos París 2024 con un récord negativo. La delegación criolla no se iba con sequía de metales desde Sídney 2000. Es la octava ocasión en que el país no consigue medallas y no se ubicó entre los países con puntos.

La delegación de atletas de Venezuela se despidió de los Juegos de París sin medallas, pero “con la frente en alto” y la mirada puesta en la cita de 2028, que se celebrará en Los Ángeles, aseguró ayer el Comité Olímpico (COV) del país caribeño.

En un vídeo, la institución destacó el orgullo que siente por los 33 atletas venezolanos que compitieron en 11 deportes, así como por los siete diplomas olímpicos que obtuvieron en disciplinas como la halterofilia, atletismo y la lucha grecorromana.

“Batallaron en cada escenario deportivo y, aun así, sin poder montarse en el podio, nosotros estamos orgullosos de cada una de sus actuaciones porque vivimos bien de cerca todo lo que ellos hicieron para poder llegar”, dijo el vídeo, en alusión a los competidores.

Las autoridades del COV remarcaron que no están “conformes con lo que ha pasado”, por lo que harán “un profundo análisis de todo lo que ha sucedido, pero nunca reprochándole nada” a los atletas.

“Le tendemos la mano, entregaron todo para dejar a Venezuela en lo más alto posible”, añadió el audiovisual.

En las olimpiadas anteriores, celebradas en Tokio, Venezuela acumuló cuatro medallas, tres de plata y una de oro que obtuvo Yulimar Rojas, la campeona mundial de triple salto que no pudo competir en París, pese a haber clasificado, por una lesión que la obligó a operarse y guardar reposo médico.

Venezuela llevó 32 atletas en 12 disciplinas distintas para la capital francesa; siendo la representación menos numerosa de los últimos 24 años, cuando se desarrolló en el país la llamada “Generación de Oro”.

El país solo conquistó siete diplomas olímpicos este año, galardones que se les otorga a quienes ocupan los primeros ocho lugares.

NARYURY PÉREZ LOGRÓ SÉPTIMO DIPLOMA

La atleta Naryury Pérez culminó ayer en la octava posición de la categoría de 81 kg del levantamiento de pesas para conseguir un nuevo diploma olímpico para Venezuela en los Juegos Olímpicos de París 2024.

En el arranque, la criolla inició de manera positiva al levantar 114 kilogramos que la colocaban en competencia. Sin embargo, no pudo levantar los 177 kg en su segundo y tercer intento.

En el envión, Naryury inició con un peso de 140 kilos que no pudo levantar y ante la fuerte competencia que tenía lo elevó a los 145 kg, aunque en esta ocasión sí pudo alzarlo para asegurar su clasificación en el torneo.

Pérez decidió no hacer el tercer intento del envión y quedó con un peso total de 259 kg, solo un kilo menos que la egipcia Halima Abbas.

La ganadora de la competencia fue la china Wenwen Li, quien logró levantar un peso total de 309 kilogramos para superar sin problemas al resto de sus contrincantes.

La plata se la quedó la surcoreana Hyejeong Park con un peso de 299 kg y el bronce lo obtuvo la británica Emily Campbell con 288 kg.

EQUIPO PARALÍMPICO SALIÓ A EUROPA

Una nueva etapa en el camino hacia París 2024 se dio con la partida de la segunda avanzada de la delegación paralímpica venezolana hacia Alemania. Encabezada por el abanderado Luis Felipe Rodríguez y acompañada por destacadas figuras como Irene Suárez, Sele Barrios y Franyelis Vargas, el grupo se trasladará a tierras germanas para afinar los últimos detalles de su preparación antes de la cita más importante del año.

Juan José Rujano, presidente del Comité Paralímpico Venezolano, acompañará a la delegación en esta etapa de la ruta a Paris 2024.

Los Juegos Paralímpicos de París 2024 darán inicio el próximo 28 de agosto, y contarán con la participación de 25 atletas venezolanos, quienes buscarán repetir el éxito obtenido en Tokio.

Estas figuras, que representan diversas disciplinas deportivas, se han preparado de manera exhaustiva para enfrentar este gran desafío y conquistar nuevas medallas para el país.

||EFE