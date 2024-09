Fernando Batista: Mi sueño máximo es llevar a Venezuela al Mundial 2026

Venezuela está atravesando uno de los mejores momentos de la historia, al ocupar un expectante cuarto puesto, lo que lo clasifica directamente al próximo mundial a disputarse en Estados Unidos, México y Canadá en 2026 y Fernando Batista, su entrenador, es uno de los principales responsables.

En un diálogo en exclusiva con el sitio de DSports, el seleccionador analizó todos los puntos claves pertinentes a su ciclo al mando del equipo nacional, y también ahondó temas relacionados a su primera tarea en el fútbol, como formador.

SU LLEGADA AL PRIMER EQUIPO

Batista escaló paulatinamente dentro de la Federación de Fútbol de Venezuela, ya que transitó por cada uno de los sectores del fútbol: desde la formación, al dirigir los equipos juveniles, hasta la línea de cal, donde antes de asumir como entrenador fue ayudante de campo de José Pékerman.

Consultado sobre cómo repercutió esta etapa al momento de ser cabeza de grupo, expresó: “A mí me ayudó haber estado en los procesos juveniles de la Selección y haber sido ayudante de campo de José Pékerman anteriormente, por lo que en rasgos generales no me lleve una sorpresa con los chicos del seleccionado. A la mayoría ya los conocía, y fui recibido de muy buena manera”.

