Magallanes vapuleó con arepazo 12-0 a los Tiburones en la jornada inaugural de la LVBP

Manuel Laza Jr

*** Renato Núñez conectó dos jonrones y Keon Barnum otro en solitario para convertirse en los protagonistas ofensivos del partido***

La Liga Venezolana de Beisbol Profesional subió el telón de la temporada 2024-2025, que se jugará en honor a Víctor Davalillo, con el enfrentamiento entre los Navegantes del Magallanes y los actuales campeones los de Tiburones de La Guaira en el estadio de la UCV, donde los turcos apabullaron 12 carreras por 0 a los escualos.

Los dirigidos por Oswaldo Guillén comenzaron mal la defensa de su título, por su parte, los navieros le dieron su primera victoria a Eduardo Pérez, como nuevo timonel del equipo en la zafra 2024-2025.

La fiesta de los batazos los eléctricos comenzó en el segundo capítulo, con el primero de dos jonrones que conectó Renato Núñez, para sumar la primera rayita turca. En ese mismo episodio Tucupita Marcano sumó su primer hit en la LVBP.

Para el tercer inning los carabobeños fabricaron una seguidilla de cuatro anotaciones, incluyendo el segundo vuelacerca de Núñez, las acciones estaban 5-0.

En el siguiente capítulo, los importados carabobeños Peter O´Brien y Keon Barnum se unieron a la fiesta con par de dobletes y agregar tres rayitas más a la pizarra 8-0.

Para el quinto episodio los foráneos de los Navegantes, O´Brien y Barnum empujaron dos carreras más y los nautas llegaron a 10 anotadas en el marcador.

Para colocar la guinda al pastel por parte de los filibusteros, Barnum, conectó un cuadrangular en solitario para dejar las cifras finales del partido 12-0. El paleador zurdo terminó el encuentro de 3-2 con cuatro impulsadas.

El pitcheo de los turcos también tuvo gran actuación. El abridor Junior Guerra se acreditó la victoria con una labor de seis entradas, seis ponches y apenas hits. Brayan Palencia con dos entradas y Ángel Hernández con un episodio completaron la lechada ante los actuales campeones.

La derrota por el elenco litoralense se la llevó el abridor cubano Miguel Romero.

Hoy continúa la acción de la pelota criolla con los choques entre Águilas del Zulia vs Leones del Caracas; Tiburones de La Guaira vs Navegantes del Magallanes; Bravos de Margarita vs Cardenales de Lara y Caribes de Anzoátegui vs Tigres de Aragua.