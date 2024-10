Núñez y Yanqui guiaron la primera victoria de Magallanes ante los Tigres

|| Cortesía Prensa Magallanes

***Este fue el primer revés para el conjunto aragüeño en carretera, sin poder emular lo conseguido el pasado sábado***

Con batazos oportunos y de poder, los Navegantes del Magallanes consiguieron su segundo triunfo de la temporada tras imponerse a los Tigres de Aragua 7 carreras por 3 en el José Bernardo Pérez de Valencia, lo que significó su primera victoria en su feudo.

El valenciano Renato Núñez y el cubano Yoel Yanqui sacaron a relucir su fuerza con el madero, al conectar par de estacazos de tres carreras que terminaron siendo fundamentales para que los filibusteros se hicieran con el triunfo. Además, el relevo turco realizó un trabajo excepcional sin permitir carreras, pues todas fueron admitidas por el abridor dominicano Cristofer Ogando.

La producción magallanera inició en el mismísimo primer episodio con el tablazo de Núñez entre el jardín izquierdo y el central para remolcar a Carlos Rodríguez y Peter O’ Brien. Sin embargo, los bengalíes se acercaron en la parte alta de la segunda entrada con doble de Ángel Aguilar que impulsó a José Alberto Martínez y un boleto negociado por Alexfri Plánez con las bases llenas que le permitió anotar a Yorman Rodríguez.

En la parte alta del cuarto capítulo, los dirigidos por Buddy Bailey igualaron las acciones con hit de Lorenzo Cedrola que impulsó a Ángel Aguilar, pero Yoel Yanqui como emergente le devolvió la ventaja a la nave con un sólido cuadrangular por el jardín derecho que mandó a Renato Núñez y Alberth Martínez para la goma y puso la pizarra 6×3 en la sexta baja.

“Estoy enfocado en las oportunidades que me vaya a dar el equipo. Trato de ayudar en lo que puedo, me dijeron que iba a batear por Peraza y me preparé para ese turno, el pitcher dejó la bola ahí y pude conectar ese jonrón”, fueron las primeras impresiones del cubano. “En Magallanes me siento como en casa, ya que fue el primer equipo que me dio la oportunidad y cada vez que suceden cosas así, me siento muy emocionado”.

Los turcos anotaron la rayita definitiva en la parte baja del octavo inning con un imparable de Manuel Boscán al jardín central que le permitió a Renato Núñez pisar el plato