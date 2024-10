Abogada de Mbappé desestima denuncia por violación: Es un linchamiento mediático

El futbolista Kylian Mbappé fue vinculado en días recientes a una denuncia de violación presentada en Estocolmo, Suecia, la cual fue negada rotundamente por su abogada, Marie-Alix Canu Bernard, subrayando que la denuncia no implica culpabilidad y que el francés nunca estuvo en una situación que pudiera comprometerlo.

Según informes de la prensa sueca, la denuncia fue presentada después de que Mbappé pasara unos días en la capital del país. A pesar de ello, su abogada declaró que el jugador está tranquilo, aunque sorprendido por el alcance de los rumores, y sus representantes calificaron las acusaciones como “completamente falsas”.

“Estamos hablando de una denuncia, de una presentación de denuncia, pero en este momento no sabemos contra quién. Una denuncia no establece la verdad, no prueba nada, y ni siquiera sé si la denuncia está dirigida a él”, señaló Bernard.

Mbappé también utilizó sus redes sociales para desmentir los rumores, señalando que podrían estar motivados por el París Saint-Germain (PSG), en medio de una disputa legal con su antiguo club.

El Real Madrid, donde actualmente juega la estrella francesa, mantiene su apoyo al jugador y no considera que este incidente afecte su dinámica interna.

La abogada anunció que presentarán denuncias “por calumnias contra todos los que le han difamado”, y calificó el caso como un “linchamiento mediático”.

||Con información de Versión Final