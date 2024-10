Leclerc ganó por delante de Sainz y aprovechó en Austin la lucha entre Verstappen y Norris

|| Agencia AP

*** El mexicano Sergio Pérez (Red Bull) remontó hasta la séptima posición, el argentino Franco Colapinto (Williams) pasó de la décimo quinta a la décima plaza***

Charles Leclerc le dio a Ferrari su primera victoria en el Gran Premio de Estados Unidos desde 2018 con una inteligente exhibición ayer, mientras que Max Verstappen se afianzó como líder con su Red Bull al beneficiarse de una sanción para quedar por delante de Lando Norris de McLaren.

Verstappen subió al podio luego que Norris recibió una penalización de cinco segundos por adelantar a Verstappen fuera de la pista en las últimas vueltas.

El reinante campeón se quejó de la maniobra y Norris insistió que Verstappen también se salió de la pista. Ambos protagonizaron una reñida disputa por el tercer lugar durante varias vueltas, con un Verstappen que no cedió un ápice.

DISPUTA POR EL TERCER LUGAR

“Ha sido una batalla muy dura. He intentado todo lo que he podido para mantenerlo detrás”, comentó Verstappen, quien lucha por su cuarto título consecutivo. “Al final, llegar al podio ha sido un gran resultado”.

Refiriéndose a la sanción a Norris, Verstappen indicó que “tengo mi opinión, pero no tengo que compartirla aquí. Dejo que los comisarios decidan”.

El castigo y el cuarto puesto le costaron a Norris valiosos puntos. Verstappen amplió su ventaja en el campeonato sobre Norris, de 54 a 57 puntos. Restan cinco grandes premios y dos carreras de sprint.

El ritmo que llevaba Norris al final de la carrera parecía suficiente para eventualmente rebasar a Verstappen. En su lugar, Norris tuvo que luchar para tratar de abrir una brecha de más de cinco segundos sobre Verstappen. Al final nada más pudo quedar 4,1 segundos por delante.

“Es difícil determinarlo. Tal vez era mi única oportunidad. Max se estaba defendiendo bien y no era fácil rebasar”, dijo Norris.

EL JEFE DE MCLAREN FUE MÁS CRÍTICO

“En mi opinión la manera que comisarios interfirieron con un bellísimo elemento del automovilismo deportivo fue inapropiado”, indicó Stella. “Los dos coches se salieron de la pista, así que ambos sacaron ventaja. Es una pena porque nos costó el podio”.

Verstappen se llevó el triunfo en el sprint del sábado en el Circuito de las Américas, pero el neerlandés sigue sin ganar un gran premio — el último se remonta a junio en Barcelona.

Leclerc obtuvo su tercera victoria de la temporada y Ferrari completó el 1-2, co el español Carlos Sainz como escolta de su compañero. Kimi Raikkonen había sido el último piloto de Ferrari en ganar en Austin en 2018.

“No ha sido un fin de semana fácil. No me sentía cómodo en el coche, pero en la carrera ha sido mejor”, dijo Leclerc. “El doblete para el equipo… no se puede pedir un mejor resultado”.

Norris se marchará de Austin lamentándose que dejó ir una gran oportunidad para acercarse a Verstappen. El británico obtuvo la pole para la largada.

“Disfruté la batalla”, dijo Verstappen, sin expresar ningún tipo de pesar por la penalización a Norris. Recordó que le quitaron un podio aquí en 2017 por un adelantamiento que fue considerado como ilegal.

“Traté de guardar la calma y llevar el coche hasta la meta”, dijo Verstappen.

GRANDES REMONTADAS

El mexicano Sergio Pérez finalizó séptimo con el otro Red Bull, mientras que el novato argentino Franco Colapinto (Williams) figuró décimo para llevarse el último punto.

Colapinto se metió en la zona de puntos tras adelantar a Fernando Alonso en la 23ra vuelta. Después de paradas en pits, el argentino de 21 puntos llegó a situarse séptimo antes de ser superado por “Checo” Pérez.

“Me levanté pensando que iba a tener posibilidad de sumar y lo hicimos”, dijo Colapinto, quien debutó en el Gran Premio de Italia luego que su equipo decidió despedir al estadounidense Logan Sargeant a fines de agosto.

Colapinto sumó puntos por segunda vez en cuatro carreras, ya que previamente figuró octavo en el GP de Azerbaiyán.

El campeonato se trasladará al sur de la frontera para el Gran Premio de México el próximo fin de semana.