“Checo” Pérez y Colapinto darán la cara por Latinoamérica en el GP de México

El piloto mexicano Sergio Pérez (Red Bull) y el argentino Franco Colapinto (Williams) acapararán la mirada de América Latina este fin de semana en el Gran Premio de México de Fórmula 1, vigésima de las 24 pruebas de la temporada 2024.

“Ganar en México sería el mejor momento de mi carrera”, dijo el ‘Checo’ Pérez en la víspera de su noveno intento por lograr el triunfo en su país.

El piloto azteca, de 34 años, intentará subir al podio por tercera vez en México, luego de ser tercero en 2021 y 2022.

En 2023 le quedó un mal sabor de boca al abandonar la competencia muy pronto, por un percance que sufrió en la primera curva al tratar de ejecutar un rebase que lo hubiera hecho pasar del tercer lugar a la punta.

“El año pasado me dejó triste, pero lo tenía que intentar así porque si me salía me iba a dejar en una gran posición”, recordó Pérez.

Un año después, el ‘Checo’ está en Ciudad de México por su revancha. «El objetivo de este fin de semana es darlo todo por mi gente y nuestro país».

A falta de cinco Grandes Premios para el final del año, Pérez ocupa el octavo lugar del Mundial de pilotos con 150 puntos en una temporada de altibajos.

Cobijado por la afición, Pérez espera sacar provecho de su condición de local: «México es un circuito muy diferente por el tema de la altitud (2.240 metros sobre el nivel del mar), aquí todo puede pasar porque los autos funcionan de manera diferente».

Dando por hecho que el neerlandés Max Verstappen, su compañero de escudería, es favorito para ganar en México por sexta vez en su carrera -sería su cuarta consecutiva-, Pérez señaló a los rivales a vencer.

«Ferrari (Charles Leclerc y Carlos Sainz) y McLaren (Lando Norris y Oscar Piastri), llegan bastante fuertes y competitivos, han hecho muy buenas carreras», apuntó el mexicano.

COLAPINTO, MÁS CERCA DE CASA

Además del furor causado por Sergio Pérez, este fin de semana en Ciudad de México se vivirá el fenómeno de la ‘Colapintomanía’ causada por Franco Colapinto.

El argentino de 21 años debutó en la Fórmula 1 en esta temporada, en la que ha corrido las cuatro carreras más recientes donde sumó cinco puntos.

“Nunca he corrido cerca de mi casa», expresó Colapinto en la víspera del Gran Premio de México: «será mi primera carrera en América Latina».

Pérez se congratuló por la aparición de Colapinto en la máxima categoría del automovilismo: “Franco lo está haciendo muy bien”.

