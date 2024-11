Estadio de fútbol Bernabé Rojas vuelve a ser el escenario ejemplo de Aragua

El estadio Bernabé “Compota” Rojas, ubicado en el municipio Sucre, en el estado Aragua, por casi dos décadas estuvo en el abandono, y no fue precisamente por sus atletas o comunidad. Se debió a la falta de una verdadera política de atención municipal por parte de los gobernantes municipales de turno, quienes nunca vieron esto como una prioridad. Hoy, esto cambió con la llegada del alcalde Wilson Coy, quien en un trabajo conjunto con la gobernadora Karina Carpio y el presidente Nicolás Maduro, han recuperado y convertido las áreas comunes, recreación y deportivas en espacios altamente modernos para todas las generaciones.

Carlos Terán Hernández, director técnico del Tamborito Fútbol Club, expresó su agradecimiento por la culminación de la primera etapa de la rehabilitación de este estadio. “Esto ha sido un regalo muy especial para los más de 3 mil futbolistas que hacen vida en nuestro municipio. Recuerdo que hace tres años atrás esto era monte, desolación, abandono y sin esperanza, hoy, gracias a nuestro incansable alcalde Wilson Coy no solamente nos ha llenado de alegría, logró que nuevamente el legado de “Compota” siga más vivo que nunca al poner en funcionamiento este estadio en su primera fase para la

disciplina rey”, dijo Terán.

PARA TODAS LAS GENERACIONES

Una de los beneficios importantes de la puesta en marcha de este estadio de fútbol, es que desde los niños en edad de 6 años hasta la tercera edad podrán utilizar este campo, el cual por cierto con sus 64 metros de ancho por 95 de largo cumple con las normas de la Asociación de Fútbol del estado Aragua y la Federación de Fútbol de Venezuela.

Carlos Terán dijo que en el caso del Tamborito Fútbol Club, disponen de cupos para las categorías Sub 8, Sub 10, Sub 12, Sub 14, Sub 16 y Sub 18 y ahora como cuentan con el alumbrado, hasta la categoría Master puede practicar después de las 6:00 de la tarde.