Kamila Tangarife ganó oro y plata en Bucaramanga

|| Cortesía Prensa IRDA

En los recién celebrados Juegos Sudamericanos Escolares Bucaramanga 2024, la delegación de Venezuela se presentó con 224 atletas en 9 disciplinas y 2 paradeportes, la representante del estado Aragua Kamila Tangarife participó en Judo, logrando una medalla de oro y una de plata por equipo.

Estos XXVIII Juegos Sudamericanos Escolares – Bucaramanga 2024 albergaron unos 2.640 participantes comprendidos en edades entre los 12 y 14 años de edad, representando a 12 países entre los que se encuentran Bonaire, Surinam, Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Perú, Ecuador, Paraguay, Uruguay, Venezuela y Colombia como país anfitrión.

La judoca aragüeña Kamila Tangarife se montó en el podio en la categoría +64 kilogramos ganando la medalla de oro en individual y plata por equipo al vencer a las representantes de Chile, Argentina, Colombia, Perú, Brasil y a la de Ecuador, cabe destacar que ganó todos sus combates por Ippon.

En la modalidad por equipo ganó por Ippon sus dos combates que le correspondían, para la medalla dorada pero lamentablemente sus compañeras no pudieron vencer a sus contrincantes y hubo de conformarse con la plata.

Kamila Tangarife ya tiene visión del 2025, afirmó que aspira quedar campeona y asciende a la categoría sub 15 y prepararse para los juveniles dentro de dos años, su escuela es Judo Club Candelaria con el sensei Manuel Arcila, “mi aspiración es estar en los JDNJ 2026, sé que puedo quedar campeona porque el judo es mi pasión” Kamila es estudiante de tercer año de bachillerato.

De manera muy firme Kamila Tangarife comentó “le agradezco a Dios por mis logros por haberme ayudado por alcanzar estas metas que me he propuesto en mi vida, a mis padres que me han apoyado en todo lo que he hecho y han estado muy firmes conmigo, además a mi sensei Manuel Arcila, a mis compañeros que me han ayudado a crecer de alguna manera, le agradezco al IRDA, al Ministerio de Deporte que nos apoyó mucho, espero seguir dando resultados y así ser tomada en cuenta para que sepan que esta atleta no es nada más de este año sino que me gusta mi deporte”, finalizó Kamila Tangarife.