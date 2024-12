El 2024 fue el año de la despedida profesional del legendario Daniel Dhers

|| Carlos Duno / Prensa MinDeporte

**Luego de una carrera de 20 años, el ciclista le puso punto y final a su exitosa trayectoria en los skateparks**

Una combinación de emociones embargó el recorrido del ciclismo venezolano durante este 2024 con la conquista de triunfos, el surgimiento de nuevos rostros, clasificaciones olímpicas y el final de la carrera como atleta de la leyenda venezolana del BMX Freestyle, Daniel Dhers.

El Mundial de Ciclismo Urbano 2024 celebrado del 17 al 21 de diciembre en Abu Dabi, marcó la última competencia del BMX Freestyle de Dhers. El venezolano, subcampeón olímpico en Tokio 2020, se despidió logrando su objetivo de alcanzar las semifinales y luchar por alcanzar un puesto en la final.

Antes de su última ronda, Dhers tenía dos opciones: podía evitar riesgos y ahorrarse los golpes, aunque eso suponía renunciar a la final; o darlo todo una última vez. Pese a la caída, Dhers se despidió como quería: batallando. Dhers culminó en el puesto 19 de la clasificación general del Mundial.

“Me siento muy bien, muy contento. Pensé en hacer una ronda muy simple, pero me dije, ‘mira, me tengo que ir batallando’. Han sido 20 años de darlo todo y tenía que intentar lo máximo en mi última ronda también”, confesó tras la competencia.

“Todo el mundo me vino a abrazar y a saludar. Todos empezaron a tomarse fotos conmigo y alguien me preguntó, ‘¿Estás acostumbrado a tomarte tantas fotos?’. Y yo le dije, ‘Sí, pero no con tantos atletas profesionales. Siento que fue muy buen final”, agregó Dhers.

Daniel Dhers sumó 20 años de carrera deportiva en la modalidad de BMX Freestyle en los cuales deleitó con su estilo en sus rutinas a todos los aficionados, mismas que le permitieron conquistar, a su vez, y en repetidas ocasiones, títulos como campeón en eventos de nivel sudamericano, panamericano, mundial e incluso olímpico.

Precisamente este 2024, Dhers, de 39 años de edad, tomó la trascendental decisión de poner fin a su carrera deportiva como atleta profesional, adquiriendo ahora el compromiso de fungir como entrenador de la especialidad extrema para así poder dar a las nuevas generaciones toda la experiencia acumulada en su fructífera trayectoria como rider profesional.

Dhers comenzó a montar por diversión en bicicleta cuando tenía doce años en la ciudad de Caracas. En 1998, fue a su primer skatepark y posteriormente a los 18 años de edad se radicó en Estados Unidos en donde comenzó a competir en otros parques y con ciclistas internacionales.

PALMARÉS

Dhers, que cumplirá 40 años el 25 de marzo, asistió en 2003 a su primera competencia representando a Venezuela. El caraqueño ganó el Dew Action Sports Tour en 2006, 2007 y 2010.

Se hizo mundialmente reconocido tras ganar las medallas de oro en los X Games de 2007, 2008, 2010, 2011 y 2013 celebrados en varias ciudades de Estados Unidos. También representó a Venezuela en los Juegos Panamericanos de Lima 2019, consiguiendo la medalla de oro.

Su logro más importante ocurrió cuando ganó la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 en el BMX Park estilo libre masculino, tras obtener una puntuación de 92.05 en su segundo intento.

En 2024, luego de no clasificar a los Juegos Olímpicos de Paris 2024, entrenó a la delegación china de BMX femenino, obteniendo el reconocimiento al lograr que su equipo representado por Yawen Deng, obtuviera la medalla de oro.

En el Mundial de Ciclismo Urbano 2024 celebrado en Abu Dabi, dos de las riders que crecen bajo la dirección de Daniel Dhers, completaron el podio en la rama femenina. Las chinas Sun Sibei (plata) y Fan Xiaotong (bronce), brillaron en la modalidad de park, gracias al venezolano.

En definitiva, 2024 fue un año para el ciclismo tricolor con un ligero trago amargo por el retiro de Dhers, pero que, al mismo tiempo, nos hace soñar con un futuro prometedor gracias a las jóvenes promesas que se hicieron presentes en cada uno de los escenarios competitivos.

ÚLTIMA BICICLETADA DEL AÑO

El día de ayer, a dos días de despedir el 2024, la ciudad capital acogió la gran bicicletada “Caracas Rueda” que lideró el medallista olímpico de BMX, Daniel Dhers, desde la Plaza Francia de Altamira hasta los Monolitos de los Próceres.

Una distancia de 8.5 kilómetros fue recorrida por más de 100 participantes de todas las edades, que se dieron cita para este evento que contó con ciclistas y patinadores de distintas partes del país, como La Guaira y Miranda.

“Emocionado de ver qué la gente se está uniendo a hacer deporte, al final del día es eso, incentivar a que las personas no se queden en su casa sin hacer nada”, resaltó Dhers.