Sainz advierte de un “primer año difícil” en el regreso de Ford al Dakar

|| Cortesía

Tras el final de la participación de Audi en el Dakar en 2024, la nueva edición de la tradicional prueba tendrá a Carlos Sainz volviendo a Ford después de más de 20 años, y el actual vencedor de la competencia ya advirtió de posibles problemas con su nuevo coche, pero espera llevar al proyecto estadounidense a lo más alto.

A horas de iniciar la defensa de su título, Sainz le concedió una entrevista al sitio web del diario español AS y aseguró que ha realizado una gran preparación para la carrera más difícil del mundo, como se suele denominar al Dakar, que se disputará enteramente en Arabia Saudita. Después de los ajustes que se hicieron previo a desembarcar en Medio Oriente, ‘El matador’ dijo que “no cambiaría nada” y ve a Ford en el camino correcto.

“Nuevo equipo, nuevo reto. Este año la preparación del Dakar ha cambiado un poco. No es lo mismo tener un coche con el que ya has corrido, cuyo rendimiento ha sido analizado, o empezar de cero con un coche como el Ford de este año”, comentó el padre de Carlos Sainz, que ya es oficialmente piloto de Williams en la Fórmula 1.

“Pero a pesar de todo el trabajo, estoy contento. Creo que hemos hecho buenos ajustes y una buena estrategia de desarrollo para el coche. Si miras este periodo, de Dakar a Dakar, creo que hemos hecho las cosas bien con Ford, y no cambiaría nada”, añadió.

“Cuando decides entrar en un proyecto como éste, con una marca como Ford, tienes que darlo todo, como he hecho siempre. No hay medias tintas. No hay que olvidar que el primer año de un coche en el Dakar es muy difícil”, advirtió.

“Una carrera como el Dakar siempre trae circunstancias nuevas, sorpresas, y por eso es tan difícil ganarlo el primer año. Pero evidentemente creo que es un proyecto ganador o que puede llegar a serlo, si no, no estaría aquí”, concluyó.