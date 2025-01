La Vinotinto y el tramo final para sellar su boleto al Mundial

|| Redacción El Periodiquito

***La meta del combinado criollo es inscribir su nombre en la Copa del Mundo 2026

Luego de cerrar el año 2024 con tres empates y tres derrotas en las eliminatorias al Mundial del 2026, los dirigidos por Fernando “El Bocha” Batista encaran la etapa final del camino al Mundial con un panorama apretado.

CONSEGUIR LA VICTORIA COMO LOCAL

En lo que resta de eliminatorias será clave para la Vinotinto dar ese último paso y ganar en casa y más que son rivales directos en la tabla de posiciones.

Perú, Bolivia y Colombia son los rivales que deberá recibir la Vinotinto en sus últimos tres partidos como local en las eliminatorias Mundialistas, durante las jornadas 14, 15 y 18, respectivamente.

LAS VISITAS A ECUADOR Y ARGENTINA

Por su parte, la Vinotinto deberá visitar a Ecuador en la fecha 13, a Uruguay para el partido número 16 de las eliminatorias, y, su última visita será a Argentina en la jornada 17.

Con relación a estás tres visitas, Venezuela no ha vencido a Argentina como visitante, mientras que los triunfos en Quito y Montevideo, sucedieron en 2001 (vs Uruguay) y 2007 (vs Ecuador).

Según estadísticas de las últimas Eliminatorias, a la Vinotinto le serviría entre 10 y 12 para conseguir su boleto directo, o como mínimo, la oportunidad de disputar el repechaje.