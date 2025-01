Barcelona: Flick no está contento con la situación de Dani Olmo

|| Cortesía

Hansi Flick protagonizó la rueda de prensa más breve que se recuerda en el Barcelona. El entrenador alemán, en la previa del estreno azulgrana en la Copa del Rey frente al Barbastro, se vio obligado a ejercer de improvisado portavoz de un club que, mantiene, inscribirá a Dani Olmo y Pau Víctor, aunque, reveló una fuente oficial, no sabe “cuándo”.

Diez preguntas en poco más de once minutos respondieron Flick. Casi todas, claro, referidas a Dani Olmo. Y una de sus respuestas fue contundente y clara: “No estoy contento. Siendo sincero no estoy contento con la situación. Y los jugadores tampoco”.

“Cada uno debe hacer su trabajo. Confío en el club y en la gente implicada porque hace su trabajo pero no quiero hablar mucho más de ello”, expresó Flick, quien no dio pistas acerca de su conversación previa con Joan Laporta.

“Lo que hablo con el presidente es privado. No es cosa suya”, cortó en este sentido, después de reconocer que sí había conversado con el mandatario tras el entrenamiento y antes de acudir a la sala de prensa.

Mientras, Flick sigue navegando de la mejor manera posible. No sabe cuando podrá volver a contar con Dani Olmo y Pau Víctor o, de hecho, no sabe a ciencia cierta si podrá volver a contar con ellos aunque prefiere, oficialmente, mantener el tono “optimista. Me gusta ser optimista”.