“Miku” Fedor y su adaptación al fútbol venezolano

|| Cortesía

Nicolas “Miku” Fedor es sin duda uno de los jugadores de mayor experiencia en la Liga FUTVE y el 2025 será su segunda temporada en el país. A sus 39 años de edad, el delantero sabe que puede aún aportar mucho al juego de Metropolitanos FC.

En su segunda temporada en el club violeta, “Miku” afronta esta etapa mucho más adaptado al FUTVE a pesar de algunos percances, luego de pasar 20 años en Europa.

“Han sido meses difíciles, con cambios de vida después de estar mucho tiempo en el exterior. Voy a tener tres entrenadores en un año, con ideas y formas de trabajar muy diferentes, pero me toca adaptarme lo más rápido posible para poder rendir al máximo”, declaró Nicolás Fedor a Líder en Deportes.

“El año pasado me costó mucho el tema de los viajes, no por cuestiones de los clubes, sino por impedimentos de conexiones aéreas, a veces las vías no estaban del todo bien, la capacidad hotelera en algunos sitios no era buena, los horarios de juego por falta de luz en pocos estadios y muchas otras que para mi son nuevas. Este año espero que todo vaya mejorando”, expresó de manera crítica Fedor.

EXIGENCIA INTERNACIONAL

Si bien Metro es un equipo que ha competido en los últimos años, disputando dos finales en 2024 (Apertura y Copa Venezuela), quizá el principal objetivo a corto plazo será acceder a la fase de grupos de Copa Sudamericana, ya que el violeta sumaría cinco participaciones internacionales de forma consecutiva.

“La exigencia del club es bastante clara, competir al máximo para salir campeón y en el plano internacional poder clasificar a una fase de grupos, hacer un buen papel y soñar con pasar de fase. Yo creo que el club ha ido creciendo y hoy en día tenemos la obligación de estar peleando los primeros puestos de la tabla”, sentenció “Miku” Fedor.