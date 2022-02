Manchester United no pasó del empate ante el colista

Agencia AFP

Nuevo tropiezo para el Manchester United (5º), que ayer no pasó del empate a un gol en su visita al colista Burnley, sumando sólo un punto, lo que le impide perder un puesto en la clasificación y salir del Top 4.

Todo se puso de cara para el United cuando el francés Paul Pogba abrió el marcador al poco de comenzar (minuto 18) tras una buena jugada de Luke Shaw.

El equipo que dirige el alemán Ralf Rangnick mereció más en la primera parte, en la que contó con media docena de ocasiones claras para marcar y dos goles anulados por el VAR.

Pero el United perdonó y el Burnley, en su primer disparo a puerta en todo el partido, empató por medio de Jay Rodriguez (47).

Pese a la entrada en la cancha del portugués Cristiano Ronaldo, a quien su entrenador había dado descanso, no solo no mejoró la situación del United, sino que, si no es por el portero David de Gea, los “Red Devils” se hubiesen vuelto a casa incluso sin el punto finalmente obtenido.

Tras 24 jornadas, el United suma 39 puntos, a 8 del podio que cierra un Chelsea que disputó su partido a mediados de enero ya que se encuentra en Emiratos disputando el Mundial de Clubes.

Peor, el United sale del Top 4, es decir, de la zona de clasificación para la Liga de Campeones, en detrimento del West Ham, que en otro partido de ayer derrotó por 1-0 al Watford (19º) con un solitario tanto de Jarrod Bowen (68), que deja al equipo londinense con 40 puntos en la tabla.