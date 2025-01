Cardenales blanqueó a Bravos y alzó su séptima corona frente a casi 20 mil espectadores

|| Carlos Duno

**Los crepusculares lograron su primer campeonato en la LVBP desde la campaña 2019-2020***

Cardenales de Lara rompió una sequía de cinco años anoche frente a los Bravos de Margarita para lograr el séptimo campeonato de su historia en la LVBP, tras blanquear 9-0 a los insulares en el sexto juego de la Gran Final.

Los crepusculares festejaron en un abarrotado estadio Antonio Herrera Gutiérrez de Barquisimeto frente a 19.320 espectadores que se dieron cita para ver consagrarse a su equipo.

Ildemaro Vargas fue elegido como el Jugador Más Valioso de la Gran Final luego de batear para .425 con un impresionante OBP de 1.081.

Rangel Ravelo prendió la fiesta en el mismo primer inning con un cuadrangular de dos carreras para abrir la pizarra.

En el segundo episodio, Cardenales consiguió una seguidilla de cinco rayitas para dejar herido de muerte a su rival. Acto seguido, Eduardo García pegó un bambinazo de dos carreras para dejar cifras definitivas en apenas el tercer capítulo del encuentro.

Adrián Almeida efectuó una espectacular apertura en la que lanzó por espacio de cinco innings con un tercio, donde permitió solo tres hits y tres bases por bolas. Ponchó a cinco bateadores.

Por su parte, la derrota cargó para Jesús Vargas que toleró seis imparables y siete rayitas limpias en apenas un capítulo con un tercio de labor.

De esta manera, Lara se convirtió en el primer equipo de la historia que se consagra campeón luego de perder los dos primeros duelos como locales en una Gran Final. Culminaron tanto la campaña regular como el Round Robin en el primer lugar.

Cardenales será el representante de Venezuela en la Serie del Caribe 2025 que comienza este viernes en México. Lara debutará frente al campeón dominicano en el primer duelo del torneo.

En su último clásico caribeño en 2020, los crepusculares cayeron en la final ante Toros del Este de República Dominicana por pizarra de 9 carreras por 3. La novena de Barquisimeto intentará defender el título conseguido el año pasado por los Tiburones de La Guaira en Miami.

PELOTEROS QUE VAN A MEXICALI

Unos 19 protagonistas del Round Robin dieron el sí para participar en la Serie del Caribe 2025 para reforzar a los Cardenales en Mexicali. Otros cinco peloteros aún están indecisos en montarse o no en al avión con destino al estado mexicano de Baja California.

Los que van a México: Edwin Escobar (LZ), Jecksson Flores (UTI), Arnaldo Hernández (LD), Gorkys Hernández (OF), Brian McKenna (LD), Hernán Pérez (UTI), Rangel Ravelo (1B/OF), Ildemaro Vargas (INF) y Danry Vásquez (OF) de los Cardenales. Además, Alexi Amarista (INF), Rayder Ascanio (INF), Lorenzo Cedrola (OF), Claudio Custodio (LD), Félix Doubront (LZ), José Alexander Martínez (INF), Carlos Pérez (C/1B), Wilson Ramos (C), Juan Santana (INF) y Breyvic Valera (INF) se pusieron a la orden del nuevo campeón.