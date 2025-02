Los Lakers presentaron a Luka Doncic con el número 77

ASÍ LO DIJO “Siempre lo he admirado. Hay tantas cosas que puedo aprender de él. Y estoy emocionado, ahora puedo jugar con él. Me llamó de inmediato. Él estaba en Nueva York. No hablamos mucho, pero me dijo ‘entiendo lo que estás sintiendo’. Fue un gran gesto de su parte llamarme de inmediato y darme la bienvenida a Los Ángeles”, dijo el esloveno, casi 15 años menor a LeBron James, que cumplió 40 en diciembre.