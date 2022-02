Nets cambió a James Harden a 76ers por Ben Simmons

||Agencia AP

Seth Curry, Andre Drummond y Paul Millsap estuvieron involucrados en el intercambio

Ben Simmons se salió con la suya, salir de Filadelfia. Y los 76ers obtuvieron a otra superestrella al obtener a James Harden tras un impactante canje con los Nets de Brooklyn.

Los Sixers enviaron a Simmons, al base Seth Curry y al pivot Andre Drummond a los Nets a cambio de Harden. Los Sixers también adquirieron a Paul Millsap y los Nets recibieron selecciones del draft, según informaron personas al tanto de la negociación.

El traspaso fue confirmado ayer por una persona que habló con The Associated Press bajo la condición de anonimato debido a que el mismo no ha sido anunciado oficialmente.

Simmons no ha jugado esta temporada con los Sixers tras exigir su salida debido a que quedó molesto con el equipo tras la eliminación en la pasada postemporada. Simmons promedió 15,9 puntos, 8,1 rebotes y 7,7 asistencias en poco más de cuatro campañas con Filadelfia, que lo seleccionó tras una temporada de baloncesto universitario con LSU.

El momento que marcó su etapa con los Sixers se dio cuando optó por dejar pasar una volcada ante Atlanta en la segunda ronda de los playoffs el año pasado y que hubiera empatado el marcador en la agonía del séptimo duelo.

Simmons se sintió ofendido por las críticas de su compañero Joel Embiid y del entrenador Doc Rivers por su papel en la prematura eliminación de Filadelfia.

Simmons sorprendió al sumarse a los Sixers antes de que iniciara la temporada, pero fue expulsado de un entrenamiento y suspendido un partido.