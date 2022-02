Aragua consiguió cuatro medallas de oro más en los Juegos Nacionales 2022

Cortesía

La aragüeña Valeria Celis de 17 años de edad, se alzó con la presea dorada de los Juegos Deportivos Nacionales 2022, en la especialidad de lanzamiento de disco. En la segunda casilla culminó Naett Sánchez del Distrito Capital y cerró el podio Yaini Cadenas del estado Mérida con la medalla de Bronce.

Celis realizó un lanzamiento de 36,51 metros en la categoría Sub 20 para lograr el quinto oro aragüeño.

“En este lanzamiento me inspiré en Dios, a quien le pedí que me diera la fuerza. Yo tenía el deber con Aragua. No iba a dejar que me quitaran esa medalla de oro otra vez como pasó en campeonatos anteriores”, afirmó Celis.

Aragua brilló en el atletismo tras conseguir tres preseas doradas solo en la jornada de ayer. Egbert Espinoza de 17 años, abanderado de la entidad, arrasó en los 110 metros vallas de los Juegos Nacionales. Espinoza seguirá compitiendo en los 400 metros con vallas donde podría conseguir otra presea.

En los 100 metros planos femeninos, Odalys Heredia no tuvo rivales y logró su primera medalla de oro en el Polideportivo Máximo Viloria de Barquisimeto. La delegación de Miranda, obtuvo la presea de plata y bronce gracias a Dayvel Calvo y Dayanna Brito.

Por su parte, Pedro Piña no se quedó atrás y ganó otro galardón dorado para Aragua en los 100 metros planos masculinos para cerrar una jornada magnifica para la delegación aragüeña en los Juegos Nacionales 2022.