Las campeonas del beisbol volvieron a casa bañadas en oro

||César Méndez Campero/Fotos César Méndez Campero/Prensa IRDA

Ayer en horas del mediodía, la selección femenina de Aragua fue objeto de un caluroso recibimiento en la sede del Irda, tras coronarse en los Juegos Deportivos Nacionales

Luego de conquistar la medalla de oro en la final del beisbol femenino de los XX Juegos Deportivos Nacionales, la selección de Aragua regresó a casa y fue recibida con algarabía por familiares y amigos en la sede del Instituto Regional del Deporte de Aragua (Irda) ayer en horas del mediodía.

Las jóvenes atletas bajaron del autobús que las trasladó desde Caracas, en medio de vítores, cánticos y el sonido de cornetas. Ataviadas con los colores azulgrana, y orgullosas con su presea dorada colgando saludaron a quienes las aguardaban. Luego de festejar con bailes y canciones, atendieron a la prensa.

COMPARTIERON SUS VIVENCIAS CON EL PERIODIQUITO

Jorsy Lozada, de las más jóvenes del equipo, (cuenta con 14 años de edad) es lanzadora derecha. Ella se desempeñó como relevista en estos JDN, en los que logró ganar par de desafíos, incluido el de la final. Para ella fue una “emoción indescriptible”, haber lanzado en ese encuentro histórico para el beisbol femenino de Aragua.

Jairimar Pulido, quien obtuvo varios “champions” en el torneo (average, jonrones, carreras impulsadas, porcentaje de slugging, OBP, anotadas y bases robadas), no ocultó su satisfacción con la obtención de la medalla de oro, pues fue “un premio a la unión y el esfuerzo colectivo”. Esta joven de 18 años de edad, jugadora de la tercera base, es miembro de la selección nacional femenina, ha competido en el Premundial de México (2019) y en Campeonatos Nacionales.

Kenia Herrera, quien conectó el hit de oro, con el que las aragüeñas dejaron en el terreno a las capitalinas 9 carreras por 8, contó que estaba “esperando ese turno” mentalmente preparada para asumirlo, pensando en “darle la victoria y la medalla de oro” a su equipo.

Como la más experimentada del roster, destaca Valerie Torres, polivalente jugadora que custodió la primera base y los jardines. Además aportó batazos importantes para producir las carreras. “Fue una experiencia maravillosa. Todos los juegos fueron difíciles”, dijo al analizar el torneo. “En el último juego tuvimos que guerrear mucho para dejar en el terreno a Distrito Capital” admitió. Envió un mensaje a los padres y a las niñas que deseen incursionar en esta disciplina: “Tienen que hacerlo, porque es un deporte muy bonito y te permite surgir. Hay que romper el paradigma de que es un deporte masculino”.

Con sus 19 años de edad Torres, disputó sus primeros y únicos JDNJ con gran actitud, como una de las líderes. “Siempre estuvimos muy unidas, no pensábamos en otra cosa que no fuera ganar cada juego” recalcó. “Cada turno era algo difícil, había que pensar mucho” continuó. “En mi caso, no pensaba en otra cosa que no fuera impulsar carreras para poder ganar”, remató.

Las campeonas, continuaron con la celebración en el Complejo Deportivo Julián Landaeta Robles, junto a sus familiares, amigos y allegados. No era para menos, porque hicieron historia en la pelota regional.

EXCELENTE REGALO Omar Quero, manager del equipo campeón, celebraba ayer su cumpleaños. Durante los festejos, sus pupilas le cantaron el “Cumpleaños Feliz”, a lo que respondió “es el mejor regalo que me pudieron dar”. El estratega enalteció a sus jugadoras, con quienes viene trabajando desde hace varios años. Agradeció a la Asociación de Beisbol de Aragua (ABA), por permitirle a las chicas participar en los campeonatos regionales en las categorías Juvenil A y AA masculino, con el objetivo de foguearse. Asimismo, destacó que de este grupo hubo varias jugadoras que pudieron participar en el Campeonato Nacional Adulto (femenino) con permiso de sus representantes, de la ABA y la Federación Venezolana de Beisbol. Quero, destacó la presencia de Valerie Torres y Jairimar Pulido, integrantes del combinado nacional de mayores. Informó el curtido técnico, que ahora se van a preparar para la Liga Nacional Femenina de adultos, para el mes de marzo. “Ahí vamos a contar con tres chicas que no pudieron ir a estos juegos por pasar la edad (reglamentaria): Yuleisi Acacio y Siri Arciniegas (ambas de la selección nacional), así como Joenys Escobar y Jaury Gómez.

EL DATO Por primera vez la selección de Aragua se proclamó campeona del beisbol femenino en unos Juegos Deportivos Nacionales. En Yaracuy 2011, cuando se incorporó la pelota femenina en este evento, no figuraron en el podio, pero en Distrito Capital 2013 culminaron con la medalla de bronce.