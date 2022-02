Barcelona y el Nápoles empataron en el Camp Nou

||Agencia AP

El Barcelona y el Nápoles firmaron las tablas en el Camp Nou en la ida de los dieciseisavos de final de la Liga Europa en un partido que por ritmo, intensidad y nivel de juego de ambos equipos fue más parecido a una eliminatoria de la Liga de Campeones.

En su primera participación en el segundo torneo de importancia en Europa tras casi dos décadas, el club catalán rescató ayer jueves un empate 1-01ante el Napoli en el Camp Nou.

Se trata de la primera vez desde 2003-04 que el Barcelona no compite en la ronda de eliminación directa de la Champions, torneo que ha conquistado cinco veces. No pudo sortear la fase de grupos tras un turbulento verano en el que no pudo retener a Lionel Messi debido a una crisis de sus finanzas.

Antes que Messi se marchara al Paris Saint-Germain, los azulgranas nunca faltaron en clasificarse a los octavos de final de la Champions, abarcando todos los 17 años de la trayectoria del astro argentino con el club — coronándose campeones en cuatro ocasiones.

Ferran Torres convirtió un penal a los 59 minutos para darle el empate al Barcelona. La pena máxima por una mano fue señalada tras la intervención del videoarbitraje. Aunque transformó el penal, el atacante desperdició varias ocasiones de gol durante el partido.

El Napoli se adelantó a la media hora de juego con el gol de Piotr Zielinski, capitalizando un rechace dejado por el arquero Marc-André ter Stegen a un primero disparo del volante polaco.

El dominio del Barcelona fue avasallador en la última media hora, pero sin acierto.

“Ahora estoy triste, da rabia haber perdonado tanto porque fue un partido de como mínimo ganar", se lamenté el técnico azulgrana Xavi Hernández. "Es una pena este combate nulo y jugárnosla en Italia. Pero me voy contento por el juego, jugando así ganaremos más que no perderemos”.

La eliminatoria se tendrá que decidir la próxima semana en Nápoles.