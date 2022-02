Kenpo aragüeño hizo historia en los Juegos Nacionales 2022

||Carlos Duno/Fotos Carlos Duno

La delegación azulgrana consiguió un total de nueve medallas; cuatro de oro, tres de plata y dos de bronce

Hace poco más de una semana que culminaron unos Juegos Nacionales 2022 exitosos para la delegación aragüeña de kenpo, que hizo historia. Logró sus primeras preseas tanto de oro, como de plata y bronce en la disciplina.

En los espacios de la sede de El Periodiquito, los seis medallistas visitaron nuestras instalaciones para comentar su primera y magnífica experiencia en un evento de relevancia como fueron los pasados Juegos Nacionales.

Alexandra Brouces de 19 años fue la primera atleta en tomar la palabra tras conseguir una medalla de plata en la categoría de +63kg del tatami.

“Tenía mucha seguridad en mi preparación, pero no estaba confiada en ganar la presea de oro. Yo esperaba un buen resultado como el que logré y nunca imaginé estar en un evento tan importante como ese. Mucha disciplina y esfuerzo valió la pena, estoy orgullosa”, comentó Brouces.

Brouces cayó en la final del tatami ante la yaracuyana Abril Escalona en una categoría que completaron Serena Bastardo del Distrito Capital y Alondra Silva de La Guaira que ganaron el bronce.

Brayenlis Leoni fue la primera atleta de Aragua que ganó una medalla de oro en los Juegos Nacionales 2022. Consiguió el metal dorado en Figuras Manos Libres.

“Estaba muy nerviosa y concentrada antes de mi participación. En el sorteo me tocó a mi de primera intervenir, por lo que me puse mucho más nerviosa. Cuando vi a la gente aplaudir y gritar sabía que lo hice excelente, me dio un extra de confianza”, confesó Leoni.

La actuación de la delegación femenina de kenpo llegó a su clímax con la participación de Gabriela Fernández que logró dos preseas de oro en Figura con Armas y Defensa Personal.

A Fernández le afectó un poco la presión no solo por ser hija de la sensei Erika Rojas, ya que toda su vida ha practicado este deporte y no quería defraudar al equipo aragüeño con su enorme experiencia.

“Prácticamente todos los fines de semana tenemos competencias, por lo que tenía mucha confianza de que iba a lograr esas dos medallas de oro que conseguí en los Juegos Nacionales. Estaba muy preparada y lista para ganar”, explicó Fernández.

La rama masculina no se quedó atrás y logró un total de cinco preseas gracias a la participación de Ignacio Salas, Dominic Cedeño y Kiroz Flores.

Flores ganó el título aragüeño con el oro en los -67kg el pasado 7 de febrero, tras vencer en la final a Otro Pino de Miranda en la Cancha Paz y Vida de Playa Grande de La Guaira.

Ignacio Salas de 21 años consiguió una sorpresiva presea de bronce en los -67kg. “Gracias al maestro Frank Flores que me sacó de mi casa y con muy poca preparación logré quedarme con una medalla. Perdí por solo dos puntos contra el representante de Yaracuy en las semifinales con solo tres semanas de prácticas. Sé perfectamente donde tengo que corregir para seguir mejorando”, concluyó Salas.

Dominic Cedeño fue el atleta de la delegación aragüeña de kenpo que más medallas logró en los Juegos Nacionales con tres; dos de plata y un bronce. A pesar de quedarse un par de veces cerca de lograr el oro no está decepcionado ni mucho menos de su participación.

“Los nervios siempre existieron, pero son 11 años de entrenamientos para este tipo de eventos. Yo solo quería competir y estoy satisfecho por el trabajo que hice. Agradezco el apoyo incondicional de mis maestros (Erika Rojas y Frank Flores) que fueron muy valiosos para mí”, dijo Cedeño.

Un total de 109 kenpoístas de 15 estados animaron los Juegos Nacionales durante dos días de competencias en Figuras con Armas, Manos Libres, Defensa Personal y Combate.

KIROZ FLORES: EXIGIMOS ATENCIÓN El medallista de oro en los -67kg, Kiroz Flores, exigió más apoyo de las autoridades regionales para todos los atletas aragüeños que representarán a la entidad azulgrana para los próximos eventos. “Nosotros representamos a un estado tan importante como Aragua y como atletas exigimos más atención para los participantes. En comparación de otros estados, nosotros tenemos que agradecer a nuestros maestros Erika y Frank. Y también a la alcaldesa Joana Sánchez que nos ayudó cuando más lo necesitábamos”, expresó Flores.