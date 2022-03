Peloteros sin vacuna contra COVID-19 no entrarán a Canadá

Los peloteros de Grandes Ligas que no cuenten con la vacuna contra el COVID-19 no podrán viajar a Canadá para enfrentar a los Azulejos en Toronto y no recibirán salario por esos partidos.

El gobierno canadiense exige que toda persona debe haber recibido una segunda dosis de la vacuna contra el COVID-19 (o una dosis en el caso de la vacuna de Johnson & Johnson) al menos 14 días antes de entrar al país.

“Las partes han acordado que cualquier jugador que, como resultado de una regulación gubernamental como ésta, no pueda o sea inelegible para jugar en un partido (o partidos) de la temporada debido a su estatus de vacunación será inelegible para ser colocado en la lista de inhabilitados por COVID-19, sino que será agregado a la lista de peloteros con restricciones... sin derecho a pago ni al acumulado de servicio de abono de Grandes Ligas durante tal periodo de indisponibilidad”, de acuerdo con una carta del subasesor jurídico del sindicato de jugadores, Matt Nussbaum, enviada al vicepresidente sénior de Grandes Ligas, Patrick Houlihan, y de la cual The Associated Press obtuvo una copia.

El primer medio en reportar el acuerdo fue el canal de televisión de Boston WCVB.

Toronto abre los partidos en casa de la temporada regular el 8 de abril contra los Rangers de Texas.