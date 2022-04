Miguel Cabrera estableció otra marca al ser elegido Jugador de la semana

|| Agencia AFP // Manuel Laza Jr

El toletero venezolano Miguel Cabrera, de los Tigres de Detroit, y el inicialista Ty France, de los Marineros de Seattle, fueron elegidos como Jugadores de la semana en las Grandes Ligas por el circuito de la Americana.

Cabrera se fue de 18-7 (.389) de promedio, pero lo más destacado fue el hit 3.000 de su carrera conectado el pasado sábado en el partido entre los Tigres y los Rockies.

Ahora Cabrera es el jugador número 33 del Club de los 3.000 imparables y el séptimo con 3.000 indiscutibles y 500 jonrones, gesta que también lograron Hank Aaron, el cubano Rafael Palmeiro (primer latinoamericano en llegar al selecto club), el dominicano Alex Rodríguez, Willie Mays, Eddy Murray y Albert Pujols, este último también en actividad.

Para Cabrera es la 16ª ocasión en que es nombrado Jugador de la semana, la mayor cantidad de todos los tiempos desde los inicios del premio en 1973.

Por su parte, France promedió .500 (26-13) con tres bambinazos y 10 impulsadas. Encabeza las Grandes Ligas en hits (24) y total de bases alcanzadas (42).

Por la Liga Nacional, el estelar toletero Cody Bellinger, de los Dodgers de Los Angeles, fue reconocido con el premio semanal. Bellinger sigue demostrando que parece estar acercándose más al nivel que le ameritó el premio MVP del ‘Viejo Circuito’ en 2019.

Bellinger tuvo promedio de .304 (23-7) con tres vuelacercas y siete impulsadas. Ésta es la tercera vez que Bellinger se lleva el premio semanal de la Nacional, y su primero desde abril de 2019.

FIESTA EN LA PEDRERA

Como era de esperarse, la comunidad donde creció el 11 veces Todos Estrellas, celebró el nuevo logro, en el estadio de La Pedrera, donde dio sus primeros batazos. El pasado sábado, estaban celebrando un cuadrangular de softball cuando llegó la noticia, todos le presentes formaron una algarabía, principalmente sus familiares, con quienes el equipo de El Periodiquito pudo conversar en exclusiva.

José Torres, quien es tío y fue entrenador de Miguel, comentó la alegría que siente y dijo “esto es un orgullo para todos los venezolanos y más para nosotros que somos familia, que lo vimos crecer en este campo” además aseguró que su sobrino siempre ha sido un enamorado del beisbol, pero “no de los récords” y por eso llegó hasta donde está hoy en día.

En el estadio se encontraban otros parientes de “Miggy”, entre ellos su hermano menor José Miguel, quien aprovechó la oportunidad para enviarle las felicitaciones y éxitos por este nuevo logro.

TÍAS ORGULLOSAS

La señora Emilia, tía materna de Miguel, quien salió con su franela con la imagen de su sobrino alusiva a los 3000 mil hits, comentó “mi orgullo no cabe en mi corazón, ver a ese muchacho, como mi hermana lo llevaba paso a paso, desde que estaba en infantil y mira hasta donde lo llevó”. Admitió que se le salieron las lágrimas de felicidad y se mostró agradecida con Dios.

Juana Torres, otra de las tías de Miguel, lo primero que comentó fue: “Convoco a los jóvenes de este país a que sigan ese gran ejemplo de Miguel y otros jugadores que están en las Grandes Ligas”. Luego, instó a los padres y representantes a guiar a sus pequeños por el camino del deporte.

EL PAPÁ DE MIGUEL

El señor Miguel Cabrera, padre del Triple Coronado, nos expresó su alegría y su orgullo como papá y como todo venezolano. “Desde hace días estoy sintiendo como un nerviosismo por dentro”, reconoció. Comentó que presentía que su hijo mayor iba a dar ese hit el pasado sábado. “Gracias a Dios lo logró en el primer turno” aseguró.

Referente al día que se fue de 4-3 ante los Yankees de Nueva York, no ocultó su incomodidad y que, aunque son cosas del beisbol dijo “pensé que le iban a dar la oportunidad que se enfrentara”.

Al momento de la charla con El Periodiquito, el pasado sábado, Cabrera padre no se había comunicado aún con Miguel, pero al preguntarle qué sería lo primero que pensaba decirle manifestó: “Darle las bendiciones y él sabe lo orgulloso que estoy de él y que lamento no estar allá con él”. Contó que no estuvo en Estados Unidos acompañando a su muchacho, por problemas con su visa, ya que se la otorgaron para el venidero mes de junio.

En el ambiente se sentía la alegría, a pesar de que ningún ente deportivo o gubernamental organizó algo especial en Maracay, para observar el juego en alguna pantalla grande, ante un acontecimiento tan grande para este deportista, orgullo de la capital aragüeña, que consiguió algo que solo otros 32 peloteros han alcanzado en más de 100 años de pelota mayor y con más de 33.000 jugadores que han pasado por los campos estadounidenses.