Ronald Acuña Jr regresó a la acción ante los Cachorros de Chicago

SE FUE EN BLANCO La superestrella de 24 años completó su regreso anoche contra los Cachorros, pero hasta el cierre de esta edición el venezolano bateó en tres oportunidades y no pudo pegar ningún imparable. En el cierre del primer capítulo disparó una fuerte línea de out hacia la tercera base, en el tercer episodio se ponchó y en el quinto se embasó tras un rodado de out. Logró su primer robo de base en el mismo quinto inning.