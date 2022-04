Se disputará campeonato nacional de Kenpo en Aragua

|| Prensa IRDA

En ocho áreas de combate se definirá la Copa Karina Carpio en El Coliseo El Limón, más de 400 artistas marciales estarán compitiendo para llevarse la copa a su región.

La Asociación de Kenpo del estado Aragua, organizó para este sábado 30 de abril a partir de las 9:00 am en El Coliseo El Limón, Campeonato Nacional de Kenpo donde se disputará la copa gobernadora del estado Aragua “Karina Carpio”, en las categorías infantil, juvenil, adulto, máster + 30 (A), +40 (B) y + 50 (C), se aspira que compitan más de 400 atletas.

Son nueve estados que confirmaron su asistencia a este Campeonato Nacional, estos son: Lara, Barinas, Yaracuy, Guárico, Carabobo, Distrito Capital, Miranda, La Guaira y el anfitrión Aragua.

Erika Rojas, presidenta de la Asociación de Kenpo del estado Aragua agradeció el apoyo de la gobernadora Karina Carpio que ha demostrado querer impulsar al deporte en Aragua y a Luis Salinas presidente del Instituto Regional del Deporte de Aragua, (IRDA), que con su inmensa cooperación podemos llevar adelante este Campeonato Nacional de manera sólida.

OCHO ÁREAS DE COMBATE

Los combates iniciaran a partir de las 10:00 am en las ocho áreas de competencia, comenzando con la categoría infantil, para luego pasar a los juveniles y finalizar con los adultos y máster.

Los combates no se detienen no se van a detener, desde el mismo arranque a las 10:00 am hasta finalizar el evento, para ello Rojas comentó “Los combates no se van a detener porque contamos con Backup de árbitros para que, si los jueces necesitan descansar, tenga un remplazo inmediato” afirmó Rojas.