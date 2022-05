Novak Djokovic arrancó con victoria en Madrid

|| Agencia AFP / Foto AFP

El serbio venció a Gael Monfils en una hora y 27 minutos de partido, enfrentará a Andy Murray en la siguiente ronda

El número uno del mundo Novak Djokovic se estrenó ayer en el torneo de Madrid con una victoria sobre el francés Gael Monfils 6-3 y 6-2, mientras su compatriota Miomir Kecmanovic se medirá con Rafael Nadal.

El serbio, tres veces ganador en Madrid, se anotó en 1 hora y 27 minutos su 18ª victoria sobre el francés, número 21 del mundo, que nunca ha ganado al balcánico.

“Diría que ha sido mi mejor partido del año. Me sentí muy bien en la cancha”, dijo Djokovic tras el encuentro.

“He tenido un gran rendimiento. Estoy muy contento, sabiendo que hasta ahora no he jugado mi mejor tenis en los pocos torneos que he disputado este año y aún sigo buscando mi ritmo”, añadió.

Djokovic demostró que sigue subiendo de nivel tras una primera parte de la temporada para olvidar con su expulsión de Australia o la imposibilidad de gira americana por su negativa a vacunarse contra el COVID-19.

El serbio fue de menos a más en un encuentro, detenido durante una media hora mientras se cerraba el techo retráctil de la Caja Mágica ante la lluvia que empezó a caer sobre Madrid.

Con 2-2 en el marcador, “Nole” levantó tres bolas de break en el quinto juego para ponerse 3-2.

El número uno del mundo rompió en el siguiente juego el servicio de su rival para aumentar su ventaja y marcharse directo hacia la victoria en el primer set.

En el segundo set, Djokovic apretó desde el principio ante un Monfils al que pareció poderle la presión en momentos clave del encuentro.

El serbio rompió el servicio de su rival con un juego en blanco para ponerse 2-1 y confirmar su ventaja con su saque.

Monfils empezó a venirse abajo y una nueva rotura de Djokovic en el séptimo juego fue prácticamente la sentencia para el francés.

Djokovic, que con esta victoria se aseguró seguir en la punta del ránking mundial, se medirá en tercera ronda al británico Andy Murray.