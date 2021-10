Zseremeta acusó a jugadoras de la Vinotinto de causarle daño psicológico y económico

Kenneth Zseremeta, extécnico de la selección nacional de fútbol femenino, rompió el silencio tras las acusaciones por abuso sexual realizadas por las jugadoras venezolanas, encabezadas por Deyna Castellanos.

En ese sentido, señaló que lo expresado en la carta divulgada por las deportistas es "desvirtuante, descalificador y acusatorio"; por lo que aseguró que está "abierto a la ley" para brindar la cooperación y la información referente a los temas denunciados.

"No registro antecedentes penales en Venezuela y me acojo constitucionalmente a la presunción de mi inocencia hasta que se pruebe lo contrario. Los dos delitos mencionados (estrupo y acoso sexual) de alguna manera no han llevado el debido proceso. Desconozco y desestimo dichos delitos", dijo.

ZSEREMETA HABLÓ SOBRE LA CARTA DE LAS JUGADORAS

A su juicio, en la manera de difundir la carta se observa "un objetivo flagrante de la obstrucción laboral, deterioro psicológico; y generar en las sociedades un acto de compasión, repudio, estereotipo y criminal, con la desmedida forma de destrucción de mi carrera profesional".

Destacó que en lo expuesto por las jugadoras "no hay una clara identificación del proceso específico de los cuales hablan".