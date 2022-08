Elías Díaz conectó el séptimo jonrón de la temporada

|| Cortesía

El criollo viene de ser activado de la lista de lesionados, luego de recuperase de los ligamentos de la mano derecha

El careta maracucho de los Rockies de Colorado, Elías Díaz, conectó ayer el séptimo jonrón de la temporada en las Grandes Ligas, en el juego ante Texas, con ese batazo de cuatro esquinas empataba el encuentro momentáneamente.

El criollo fua activado de la lista de los lesionados esta semana, después de recuperarse de una lesión en los ligamentos de su mano derecha a principios de mes.

Elías ha acumulado 59 hits, 7 cuadrangulares, 33 carreras remolcadas y 22 boletos negociados en 256 turnos al bate en este 2022, registrando un promedio de .230 con los Rockies de Colorado.

REMOLCÓ LA PRIMERA

El venezolano Oswaldo Cabrera, prospecto de los Yankees de Nueva York, remolcó la noche de ayer su primera carrera en la Gran Carpa.

En la parte baja de la cuarta entrada, el joven venezolano, de 23 años, recibió un boleto con las bases de llenas para apuntarse su producida y ampliar la ventaja neoyorquina sobre los Mets (2 a 0).

Previamente, el slugger Aaron Judge sacudió su cuadrangular número 48 de la campaña.

«El Juez» castigó con violencia un envío bajito de Taijuan Walker, abridor de los Mets de Nueva York, para sacar la pelota por el jardín izquierdo.

OZZIE LANZÓ DURA CRÍTICA

Oswaldo Guillén tuvo duras palabras para la gestión encabezada por el gerente general Luis Blasini al frente de la Federación Venezolana de Beisbol, quien apuntó la razón por la que Guillén no fue entrevistado.

El gerente de FEVEBEISBOL explicó que el objetivo era elegir a un timonel que estuviera en un equipo de Grandes Ligas como mínimo. Como respuesta, Guillén apuntó que “Gracias a Dios de la entrevista no se come. Espero que no le juegues sucio a Omar (López) y a Venezuela como lo hiciste conmigo. No soy perfecto, pero Judas jamás”, disparó a través de su cuenta oficial en Twitter.