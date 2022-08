Team Track Boys sigue creciendo de la mano del atleta Javier Gómez

NO MÁS DE 20 ATLETAS Team Track Boys cuenta con exactamente 15 atletas en su nómina, pero Javier Gómez confirmó que como máximo solo quiere entrenar a unos 20 deportistas. “No solo porque es más cómodo, sino que así me puedo enfocar en el desarrollo de cada uno de ellos. Les doy el tiempo que necesitan para aprender y rápidamente corregir sus errores. Con más de 20 atletas sería mucho más complicado y no quiero cambiar nuestra dinámica de entrenamiento”, concluyó.