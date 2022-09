Serena Williams se despide con una última lección

La estadounidense Serena Williams se despidió este viernes del Abierto de Estados Unidos, en el que puede ser el partido que pone el punto final a su carrera, pero, si así fuese, lo hizo ofreciendo una última lección de carácter y compromiso, batallando durante más de tres horas contra la australiana Ajla Tomljanovic.

Williams, de 40 años, anuló cinco bolas de partido antes de rendirse ante Tomljanovic en la tercera ronda y lo hizo en un pista Arthur Ashe repleta de espectadores, que tras empujarle en cada punto, le despidió por todo lo alto.

La leyenda estadounidense aseguró en una reciente entrevista que está preparada para dejar el tenis y sugirió que esto pasaría después de este Abierto de Estados Unidos.

“No creo, pero nunca se sabe. No lo sé“, afirmó Serena Williams en su emotiva entrevista a pie de campo, tras perder por 7-5, 6-7(4) y 6-1 ante la australiana Ajla Tomljanovic.

Minutos después, en rueda de prensa, mantuvo abierta una pequeña posibilidad de que se replantee su decisión. “No sé, no estoy pensando en eso (si su retirada es definitiva). Siempre me ha encantado Australia“, afirmó sonriendo.

Con información de Sports.Es