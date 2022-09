Albert Pujols pegó el jonrón 696 e igualó a Alex Rodríguez

Albert Pujols consiguió su cuadrangular número 696, para alcanzar a Alex Rodríguez en el cuarto sitio de la lista de los mayores jonroneros de la historia, y Cardenales de San Luis remontó el sábado para imponerse 7-5 sobre Piratas de Pittsburgh.

Ahora Pujols está solo debajo de Barry Bonds (762), Hank Aaron (755) y Babe Ruth (714) en la lista de más vuelacercas. El dominicano de 42 años tiene 22 encuentros por disputar en su 22da y última campaña dentro de las mayores.

“No me importa con quien esté empatado”, dijo Pujols. “Al final, lo importante era igualar la pizarra y darnos la oportunidad de llevarnos un triunfo… Es bastante especial. Pienso que estoy al tanto de dónde me encuentro en la historia de este deporte, pero hace 21 años, cuando llegué al club, no era algo que yo estuviera persiguiendo

“Veintidós años después no pienso que voy a cambiar mi estrategia. Pienso que dejaré que las cosas sucedan y las disfrutaré. Si ocurre, bien, si no, pienso que todos, incluido yo, nos sentiremos muy bendecidos por la carrera que he tenido”, añadió.

San Luis estaba abajo por 3-1 en el sexto inning, cuando Pujols encontró el primer lanzamiento de JT Brubaker, un slider, y envió la pelota a 418 pies del plato, hasta el graderío del jardín izquierdo del PNC Park.

El batazo impulsó a la pelota a una velocidad de salida de 111,2 mph y produjo dos carreras.

Pujols aportó además un doble y un sencillo por Cardenales, líderes de la División Central de la Liga Nacional. Su sencillo remolcador en el octavo inning igualó la pizarra 4-4.

