Dodgers intentarán amansar a los Bravos en casa

Agencia AP

Con una desventaja de 2-0 en la Serie de Campeonato de la Liga Nacional, los Dodgers de Los Ángeles tienen a los Bravos de Atlanta justo donde los querían: En su casa.

La última victoria de los Bravos en el Dodger Stadium fue el 9 de junio de 2019. Han perdido nueve juegos seguidos en Los Ángeles, siendo barridos en una serie de tres juegos a finales de agosto y fueron blanqueados en dos ocasiones en la Serie Divisional de 2018.

Si nos remontamos a la Serie Divisional de 2013, los Bravos han perdido 19 de sus últimos 22 encuentros en Los Ángeles.

Los Dodgers tenían una foja de 58-23 en casa, la mejor de las mayores, al término de la temporada regular con una racha de 15 victorias en Chavez Ravine. Pero como equipo de comodín, no tienen ventaja de local en la postemporada a pesar de sus 106 victorias.

“Estamos de regreso en casa”, comentó el mánager de los Dodgers, Dave Roberts, ayer. “Esperamos ganar el tercer juego”.

Charlie Morton, que tiene una foja de 0-1 y una efectividad de 3.86 en la postemporada, abrirá para los Bravos. Walker Buehler, con foja de 0-1 y efectividad de 3.38, y ganador de 16 juegos en la campaña regular, subirá a la lomita por los Dodgers.

Buehler subirá a la lomita luego de tener dos días de descanso tras abrir el cuarto juego de la Serie Divisional con poco descanso hace una semana.

“Me enfermé un poco en San Francisco, pero me siento bien, así que no he empeorado”, comentó el lunes, rechazando especificar cómo o qué le hizo enfermar.