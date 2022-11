Altuve y Arráez ganaron el Bate de Plata en la MLB

|| Manuel Laza Jr

El jugador de los Mellizos es el 20mo venezolano en ganar esta distinción, mientras que para “Astroboy” es su sexta ocasión

Los peloteros criollos José Altuve y Luis Arráez disfrutaron de una excelente temporada en las Grandes Ligas este año, producto de ello han sido premiados por parte de la MLB con el Bate de Plata de la Liga Americana, galardón que se le entrega a los mejores toleteros por posición en ambos circuitos, cada año.

Por su parte Altuve viene de recién coronarse campeón de la Serie Mundial con los Astros de Houston y Arráez es el campeón bate del nuevo circuito, con los Mellizos de Minnesota. Un total de seis latinos ganaron este premio por su excelente labor con el madero.

Altuve, que terminó la temporada bateando .300, ganó como el mejor segunda base del joven circuito. Es la sexta ocasión en su carrera que recibe este premio, pues lo conquistó de manera ininterrumpida de 2014 a 2018. De esta forma, se convierte en el camarero con la segunda mayor cantidad de bates plateados, con un total de seis, rompiendo el empate de cinco con el dominicano Robinson Canó y a solo uno de los siete coleccionados por Ryne Sandberg.

Mientras, Arráez (.316) se impuso como utility, una categoría que fue recientemente incluida en la lista de candidatos, tanto para el Bate de Plata como para el Guante de Oro.

Es la primera vez que “la Regadera” gana este premio y definitivamente pone broche de oro a su contienda 2022, en la que fue a su primer Juego de Estrellas y terminó como el mejor bateador de la Americana.

OTROS GANADORES

Ahora bien, el resto de los vencedores en el nuevo circuito contemplan al mexicano Alejandro Kirk, que se lleva su primero como receptor; el incialista Nathaniel Lowe (1), al igual que los dominicanos José Ramírez (4) y Julio Rodríguez (1) en la antesala y los jardines respectivamente, y Xander Bogaerts su quinto en las paradas cortas.

En tanto que el cubano Yordan Álvarez también se estrenó como ganador de este premio.

Mientras tanto, en la Liga Nacional, Paul Goldschmidt (1B), Nolan Arenado (3B) y Mookie Betts (OF) obtuvieron su quinto bate plata cada uno (Betts el tercero en el viejo circuito).

De igual modo, Juan Soto (OF) y J.T. Realmuto (C) se hicieron de sus estatuillas, en tanto que Jeff McNeil (2B), Trea Turner (SS), Kyle Schwarber (OF), Josh Bell (DH) y Brandon Drury (Utility) ganaron sus primeros maderos cromados.