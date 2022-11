Argentina y Messi cierran fogueo con goleada a Emiratos

CAMBIOS EN LA CONVOCATORIA Scaloni admitió la posibilidad de hacer cambios en la lista de la albiceleste debido a que hay jugadores que “no están al cien por ciento”. En declaraciones tras el partido, dijo que “hay jugadores que no están al cien por ciento. Ahí tenemos algunos problemitas. Tenemos días para decidir el tema de la lista, y soy sincero, no puedo decir están al cien por ciento, pero podemos cambiar. Esperamos que no, pero la posibilidad está”.