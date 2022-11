Brasil apostará al juego de conjunto ante Suiza

Agencia AP

Con su astro Neymar ausente por la lesión del tobillo que sufrió en el primer partido, Brasil le apostará hoy a la potencia del resto de su plantel cuando enfrente a Suiza en procura de su pasaje a los octavos de final del Mundial.

Neymar sufrió una lesión en el tobillo derecho en el partido inaugural ante Serbia que los brasileños ganaron por 2-0.

La Seleção se medirá contra Suiza por segundo Mundial seguido. Firmaron un empate 1-1 hace cuatro años en Rusia.

Ahora se enfrentan igualados con tres puntos en la cima del Grupo G. Serbia y Camerún, que chocharán a primera hora del lunes, están en el fondo.

Un triunfo le garantizará al equipo de Tite, uno de los grandes candidatos al título, el pase anticipado a los octavos de final. Ha quedado primero en su grupo en los últimos 10 mundiales.

Tite tampoco no podrá contar con Danilo, quien también sufrió una lesión del tobillo anter Serbia.

El seleccionado no quiso dar pistas sobre quiénes tomarán los puestos de ambos.

En su 12da Copa del Mundo y quinta consecutiva, los suizos tienen una plantilla con menos luminarias que los brasileños, pero con un sólido juego de conjunto en el que se apoyaron para ganar un grupo de las eliminatorias que compartían con el campeón europeo Italia.

AUSENCIA DE NEYMAR NO NOS FACILITA EL TRABAJO

La ausencia de Neymar no nos va a facilitar el trabajo ante Brasil, dijo el seleccionador suizo, Murat Yakin, un día antes de que los punteros del Grupo G choquen en el Mundial de Catar.

“No cambia nada para nosotros y no nos facilita la tarea. Analizamos al equipo y el papel de cada jugador. Si un futbolista no puede actuar, conversamos sobre eso. Pero creo que ellos van a reemplazar bien a Neymar y necesitamos estar preparados. Neymar no va a jugar, pero tenemos que enfocarnos en nuestro propio trabajo”, dijo en rueda de prensa en Doha.