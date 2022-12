Uruguay se despidió llorando de Qatar por la victoria de Corea del Sur ante Portugal

UN POLÉMICO ADIÓS Para el seleccionador Diego Alonso, la clave estuvo en el penal pitado a Portugal, que les ganó por 2-0 en la jornada anterior. “La FIFA nos dijo que el gol de Portugal no era penal y hay evidencia de lo que ha sucedido. Pero en este momento no hay que poner excusas”, afirmó el estratega. “Nos faltó un gol. Te da tristeza porque en el tercer partido conseguimos lo que queríamos, pero en los anteriores no pudimos”, reconoció el volante Federico Valverde tras el partido.