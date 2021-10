José Altuve alabó a Atlanta: “Batean mucho, saben pitchar y juegan gran defensa”

|| Agencia EFE

|| Foto AP

El segunda base venezolano José Altuve vuelve a estar con los Astros de Houston en otro "Clásico de Otoño", el tercero en cinco años, y esta vez para enfrentarse a los Bravos de Atlanta, los campeones de la Liga Nacional, a quien alaba por todo el potencial que tienen como equipo ganador.

"No olvidemos que estamos en una Serie Mundial y por lo tanto a ella solo llegan los dos mejores equipos de las Grandes Ligas", declaró Altuve en la rueda de prensa ofrecida previa al Primer Partido que se va a disputar hoy, en el Minute Maid Park de Houston. "Buscaremos la manera de ser mejores que ellos".

Altuve, que junto al campocorto puertorriqueño Carlos Correa, el tercera base Alex Bregman y el inicialista cubano Yuli Gurriel estuvieron en las citas anteriores al "Clásico de Otoño", está convencido que el nuevo reto que se les presenta es complicado, pero también sienten toda la motivación por alcanzar otro campeonato.

"La clave será encontrar la manera de anotar más carreras que ellos, un juego más que ellos y llevarnos el campeonato ante un rival que ha demostrado es el mejor de la Nacional", destacó Altuve. "Es un equipo que batea mucho, saben pitchar y juegan una gran defensa y muy sólida por lo que será una serie bastante y el que haga las cosas pequeñas creo que creo que terminará ganando".

Altuve también alabó la gran aportación ofensiva que el boricua Eddie Rosario ha llevado a los Bravos, algo que no le sorprende porque lo había visto jugar muchas veces al estar con equipos de la Liga Americana antes de irse a la Nacional este verano como refuerzo de los Bravos.

Lo importante para Altuve es que los Astros y Houston vuelven a ser el mayor escenario del béisbol, aunque también sean conscientes que el escrutinio va a ser fuerte, como lo ha sido en estadios por todas las Grandes Ligas desde que se descubrió el robo de señas ilegal que ocurrió en el 2017, cuando Houston fue campeón de la Serie Mundial.

"Creo que tenemos la misma mentalidad de siempre. Simplemente salir a ganar", reiteró Altuve. "No hay nadie que no esté pensando en otra cosa que no sea ganar".