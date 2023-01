Wilfredo Romero: Jesucristo cambió todo en los Tigres de Aragua

EXPERIENCIA ÚNICA Sobre la primera experiencia como manager en la LVBP, en la que logró guiar a los Navegantes del Magallanes a coronarse campeones, expresó que fue “algo único”. Alabó el ambiente de trabajo, la disposición de los peloteros y el aporte de la gente de experiencia. “Me enseñaron a mí, a no menospreciar ni a subestimar a nadie”. No obstante, se mostró agradecido con esa divisa por el chance que le dio. Cuando enfrenta al Magallanes, Romero aclara que no hay ningún sentimiento. Valora el respeto y el afecto que le manifiestan los jugadores y que los Tigres salen a ganarles. “Magallanes no valoró las cosas. No era sano para mí seguir ahí”, rememoró en cuanto a su salida de ese club. “México nos abrió las puertas. 5 (ganados) – 9 (perdidos), nos dejan libres, pasó lo que pasó en Tigres, se da la oportunidad y vine, por compromiso, por amor” continuó “vinimos porque sabíamos lo que podíamos hacer, con un compromiso enorme de tomar las riendas de un equipo así”.