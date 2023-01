Barcelona venció al Real Madrid y se quedó con la Supercopa de España

Los catalanes consiguieron su primer título desde que Lionel Messi dejó el club en 2021

Barcelona conquistó la Supercopa por primera vez desde que el certamen se reformuló y se mudó a Arabia Saudí, al imponerse ayer 3-1 al Real Madrid en la final.

Robert Lewandowski, Gavi y Pedri marcaron sendos tantos en el estadio Rey Fahd de Riad, para dar a Barcelona su primer trofeo de la Supercopa desde 2018 (y su 14to en total).

El conjunto catalán no se coronaba en este certamen desde que se amplió para involucrar a cuatro participantes en 2020, mediante un acuerdo lucrativo con la Real Federación Española de Fútbol.

Fue también el primer cetro del Barça desde que su exjugador Xavi tomó las riendas como técnico en 2021 y desde que Lionel Messi se marchó al París Saint Germain.

Gavi abrió el marcador a los 33 minutos, justo frente al arco, tras un pase de Lewandowski. El polaco elevó al doble la diferencia luego de una asistencia de Gavi en un contraataque inmediatamente antes de que concluyera el primer tiempo.

Además, Gavi abasteció a Pedri, en otra contra coronada con un remate corto a los 69 minutos. El francés Karim Benzema anotó por el Madrid en los descuentos.

Los Merengues buscaban su segundo título consecutivo de la Supercopa en Arabia Saudí, con el que hubieran alcanzado los 13 trofeos del Barcelona en este certamen.

El Madrid eliminó al Barcelona en las semifinales de la edición anterior. Sin embargo, las dos potencias del fútbol español nunca habían chocado en la final del certamen modificado.

Los dos conjuntos requirieron de tandas de penales para superar a sus adversarios en las semifinales. El Madrid echó al Valencia y el Barça al Real Betis.

Barcelona no había alzado un trofeo desde la Copa del Rey de 2021, cuando era dirigido por el holandés Ronald Koeman. Aquel fue el 35to y último campeonato obtenido por Messi con el equipo azulgrana antes de marcharse en medio de los problemas financieros de la entidad.

El conjunto blanco se impuso 3-1 al Barcelona en el primer clásico de la campaña, disputado en octubre en el estadio Santiago Bernabéu, como parte de la campaña de La Liga española.

La Supercopa se disputaba antes entre el campeón de liga y el de la Copa del Rey. Ahora, los subcampeones de esas dos competencias participan también.

El Madrid jugó en su condición de campeón de La Liga y el Barcelona como segundo del curso pasado. Betis ganó la final de la Copa del Rey al Valencia.

El contrato actual para jugar la Supercopa en Arabia Saudí se mantendrá vigente hasta la temporada 2024-25.

ASÍ LO DIJO

“Muy satisfecho y contento. Si no jugamos bien no estoy del todo contento cuando ganamos, pero siempre pensamos en el cómo. Hoy (ayer) pensamos en generar superioridad. Lo que he imaginado y planeado ha salido a la perfección. Estoy muy contento por mis jugadores, que han recibido muchas críticas injustas, y se han liberado muchos jugadores. Esto da mucha confianza y tranquilidad para trabajar”, dijo Xavi Hernández en rueda de prensa.

|| Agencia AP / Foto EFE