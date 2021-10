Jesús Guzmán firmó contrato con los Tiburones de La Guaira

Jesús Guzmán dio a conocer este viernes su firma de contrato con los escualos para jugar en la presente campaña 2020-2021 de la LVBP.

Tras ser dejado libre por los Leones del Caracas el toletero, ostenta la marca con más carreras remolcadas en la Liga Venezolana del Beisbol Profesional.

Antes, había vestido la camiseta de los melenudos por 13 temporadas y previamente cumplió cuatro zafras con los Cardenales de Lara.

En este sentido, extendió su agradecimiento a la Guaira por la oportunidad que le brindó y ratificó su gran compromiso destacando “Gracias a esta organización que me ha abierto las puertas en esta etapa crucial en mi carrera, no me queda otra opción de seguir siendo profesional en lo que hago y entregarme al 100% de mis capacidades dentro y fuera del terreno”. Argumentó.

Es importante recordar, que Guzmán no actúa en la MLB desde la temporada de 2014, durante su camino por los Astros de Houston. Y aunque también se colocó el uniforme de los Padres de San Diego y los Gigantes de San Francisco, el toletero no ha encontrado un rol protagónico en las mayores.

En su trayectoria por Venezuela ha sido reconocido por su extraordinaria ofensiva. Tiene un promedio vitalicio en la LVBP de .283, con 59 jonrones, 326 impulsadas en 460 turnos de ronda regular.

Foto Cortesía