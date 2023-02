Tigres del Licey extendió la sequía de Venezuela en la Serie del Caribe

|| Carlos Duno

Los quisqueyanos blanquearon a los Leones del Caracas en la final y ya son 14 años del último título de un equipo venezolano

República Dominicana consiguió anoche su título 22 de Serie del Caribe, tras la victoria 3 carreras por 0 de los Tigres del Licey sobre Leones del Caracas en la final del clásico caribeño 2023.

Tigres consiguió su undécimo campeonato y rompió su propia sequía de 15 años de su último título en la edición del 2008. De esta manera, los dominicanos se afianzaron como la novena más ganadora de la historia certamen internacional.

El equipo quisqueyano tomó la iniciativa rápidamente en el segundo episodio, Kelvin Gutiérrez conectó elevado de sacrificio para que Henry Urrutia anotara la primera rayita del encuentro.

En la quinta entrada, Yamaico Navarro pegó un sencillo remolcado al jardín izquierdo para dejar las acciones 2-0.

Luis Barrera anotó la tercera y definitiva carrera tras un mal tiro a primera base de Hernán Pérez en la parte alta del noveno capítulo.

El abridor César Valdez brilló en la lomita tras lanzar seis capítulos completos con un tercio en blanco. Abanicó a seis rivales y solo permitió tres imparables.

Jonathan Aro, Fernando Abad y Jairo Asencio se fusionaron para contener a los bateadores melenudos que solo pudieron pegar tres imparables en los nueve capítulos.

Por su parte, Erick Leal estuvo cuatro entradas con dos tercios, toleró siete hits y dos carreras limpias. Permitió una base por bolas y solo ponchó a un bateador.

Fue apenas la segunda ocasión en nueve juegos que Leones cayó por blanqueada en esta edición de la Serie del Caribe. La primera vez ocurrió el pasado 6 de febrero cuando cayeron 7-0 ante Cañeros de Los Mochis en La Rinconada.

Un total de 34.821 personas asistieron al partido de la Gran Final entre Tigres del Licey y Leones del Caracas, quedándose por detrás de las 36 mil que presenciaron el partido inaugural del torneo.

Venezuela deberá seguir esperando para ver a unos de sus equipos coronarse en una competencia que año tras año se hace cada vez más difícil, debido a la mayor cantidad de participantes y los peloteros de gran nivel que hay en todo el Caribe.

Tigres de Aragua sigue siendo el último equipo venezolano que consiguió el clásico caribeño en 2009. En el final de la dinastía de Buddy Bailey. Magallanes cayó en las semifinales el año y Cardenales de Lara no pudo en la final de 2020 contra Toros del Este. Tigres también cayó en la final de 2016 ante Venados de Mazatlán en Santo Domingo.

EQUIPOS TODOS ESTRELLAS

El pasado jueves por la noche se dio a conocer el equipo de los mejores jugadores de esta Serie del Caribe.

Mismo en el que figuran dos venezolanos, Danry Vásquez jardinero y el lanzador Anthony Vizcaya.

El manager del conjunto de Todos Estrellas es el venezolano José Moreno quien estuvo al frente de Cañeros de los Mochis (México)

Moreno es el primer manager criollo en ser elegido, desde Carlos Subero en 2006 también con los Leones del Caracas.

VIZCAYA: LE HE SACADO PROVECHO A ESTA OPORTUNIDAD

Anthony Vizcaya ha sido una pieza fundamental para el equipo dirigido por José Alguacil en la Serie del Caribe 2023.

El relevista de los Navegantes del Magallanes ha dejado buenas salidas en este clásico del beisbol caribeño.

“Esta oportunidad de estar aquí es un orgullo, representar a Venezuela y estar con Leones del Caracas. Le estoy sacando el máximo provecho a la oportunidad”, agregó.

Vizcaya es uno de los integrantes del roster de Venezuela para el próximo Clásico Mundial de Beisbol, ante esto el set up criollo indicó que se siente feliz con esta nueva oportunidad.

“Muy contento del llamado que me hicieron para el Clásico Mundial, para eso he estado trabajando fue algo que me propuse. Estoy orgulloso y agradecido por esta oportunidad”, concluyó el cerrador.