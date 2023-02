Las Grandes Ligas comenzaron sus juegos de exhibición en Florida y Arizona

AMISTOSOS PARA EL CLÁSICO La selección nacional de Venezuela que competirá en la quinta edición del Clásico Mundial tiene fijados dos compromisos de preparación contra conjuntos de Grandes Ligas: el miércoles 8 de marzo, a las 7:05 pm se medirán contra los campeones de la Serie Mundial 2022, Astros de Houston, en el The Ballpark of the Palm Beaches, en West Palm Beach, y el jueves 9 de marzo, en horario vespertino (2:10 pm), se medirán contra los Mets de Nueva York, en el Clover Park, de la localidad de Port St. Lucie.