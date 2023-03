Venezuela con todo a su favor para vencer a Nicaragua y avanzar a cuartos

|| Manuel Laza Jr // Agencia EFE

El Team venezolano lidera el grupo D con dos victorias ante los favoritos, reflejando la buena compenetración en el combinado criollo

Luego de dos eufóricas victorias, Venezuela se tomó el día de hoy para descansar y planear la mejor manera de vencer este martes a Nicaragua, y así avanzar a los cuartos de final en el Clásico Mundial de Béisbol, en el que el equipo sudamericano ha mostrado, hasta ahora, poderío y dominio.

La selección dirigida por Omar López selló el sábado una inédita victoria ante República Dominicana, uno de los grandes favoritos que cayó por 1-5, y el domingo fue superior a Puerto Rico, con marcador 9-6, si bien los venezolanos dominaron la mayoría de las entradas.

Ahora, la jornada de descanso de Venezuela antecede a su tercer partido en el que buscarán firmar su clasificación a la siguiente ronda, algo predecible al considerar las estadísticas actuales que ubican al combinado como líder de grupo, el mismo en el que Nicaragua ocupa la última posición.

Los centroamericanos cayeron por 1-9 ante Puerto Rico y volvieron a perder el pasado domingo por 1-3 frente a Israel, que será el último adversario de Venezuela en esta ronda, en una cita pautada para hoy , en Miami.

Hasta ahora, Venezuela ha hecho historia al ponerle fin al yugo dominicano, que no le permitió ninguna victoria en las ediciones anteriores, y con la participación el domingo del toletero de los Tigres de Detroit Miguel Cabrera, el único beisbolista en jugar en las cinco citas del Clásico Mundial.

Los venezolanos, que prometieron desde el principio no contemplar otro camino que la victoria, esperan cumplir con ese objetivo en sus duelos con Nicaragua e Israel, a los que nunca se ha enfrentado en esta competición.

“MUCHA GENTE NO DABA NADA POR VENEZUELA”

“Cuando salió el grupo, mucha gente no daba nada por Venezuela, nadie daba nada por nosotros”, dijo el manager Omar López. “Hasta en nuestro propio país… gente criticándome a mí. Simplemente eso me llenaba más de compromiso y de ganas de trabajar y quizás no gastar tiempo con mis hijos, ni con mi esposa, ni con mi familia, sino dedicarme al 100% y demostrar que nosotros sí podemos hacer las cosas de la mejor manera posible”.

LÓPEZ HIZO UNA APERTURA FANTÁSTICA

“Nos sentimos bien, estamos tranquilos, con humildad, así se los dije a los muchachos ahorita (el domingo tras el juego)”, reveló López “Mañana (ayer) es día libre, tenemos un meeting en la mañana para hablar de Nicaragua, hay una práctica que vamos a tener también. No hay descanso. Los muchachos están comprometidos y quieren salir adelante”.

“NO ME QUERÍA PERDER ESTE CLÁSICO”

Eduardo Rodríguez será el abridor hoy de Venezuela ante Nicaragua, el lanzador zurdo expreso toda su felicidad “Estoy orgulloso de estar aquí, de ser parte de este equipo y de reencontrarme con muchos compañeros. El plan es el mismo, hacer el mejor trabajo posible”, contó E-Rod, que se reencontró con su mejor forma en los juegos de exhibición, después de una campaña de 2022 en la que se perdió buena parte del calendario por inconvenientes personales.