Martín Pérez será el abridor por Venezuela ante Estados Unidos

La selección de Venezuela, invicta hasta ahora en el V Clásico Mundial de Beisbol, buscará hoy romper el empate en enfrentamientos durante el torneo de dos triunfos y dos derrotas que mantiene con Estados Unidos.

Martín Pérez será el abridor de Venezuela, en el encuentro de cuartos de final, que se llevará a cabo en el loanDepot park de Miam. La información la dio a conocer Carlos Guillén Altuve, quien forma parte del departamento de prensa de la selección.

Pérez estaba disponible, al igual que Pablo López e incluso Luis García, que deslumbró con un hermético relevo contra República Dominicana, en el primer desafío del Grupo D del Clásico Mundial de Beisbol (CMB).

Pérez, de 31 años de edad, inició el juego contra los dominicanos y en 3.1 aceptó cuatro hits y una carrera limpia, mientras que negociaba dos boletos y se apuntaba cuatro ponches, para irse sin decisión en el triunfo de Venezuela 5-1, el pasado 11 de marzo.

“Tiene todas las herramientas para neutralizar a algunos bateadores, y es capaz de competir y lanzar durante tres o cuatro entradas para llegar a ese límite de 65 lanzamientos”, había comentado el mánager Omar López, antes del primero desafío del combinado nacional.

El conjunto estadounidense cuenta con una alineación de All-Stars, que incluye a Mike Trout, Paul Goldschmidt, Nolan Arenado, Pete Alonso y Mookie Betts, entre otros.

“Mañana (hoy) será un juego muy importante para nosotros. Pienso que, si seguimos haciendo las cosas de la primera ronda, iremos con el mismo enfoque y la misma energía”, le dijo Pérez a prensa del Team Venezuela. “Tenemos que tener el mismo plan de todos los pitches, que es atacar a los bateadores, tratar de no darle mucho crédito. Ya no hay mañana, hay que venir con todo y dar lo mejor de nosotros. Hemos recibido las victorias con mucha humildad, sabemos que aquí no hay equipos malos”.

El piloto López no reveló cuál será el plan, una vez que Pérez deje el montículo.

Entretanto, Mark De Rosa dirigente de EE.UU., infirmó que Lance Lynn será el encargado de tomar la bola.

RÉCORD HISTÓRICOS

En el récord histórico, los venezolanos les ganaron dos veces en 2009 -cuando obtuvieron su mejor posición hasta ahora, el tercer lugar-, mientras que los estadounidenses consiguieron una victoria 15-6 en 2009 y otra en 2017, lo que los deja como los últimos ganadores de esta serie particular.

DECIDIDOS A GANAR

Con fichas como Salvador Pérez, el jugador más valioso del Grupo D, los sudamericanos están decididos a cumplir la promesa inicial del Clásico, que no contemplan otra estrategia que la victoria, la única que podrá conducirlas hacia los cuatro mejores del mundo.