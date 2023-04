La Vinotinto Sub-17 consiguió su primera victoria en el Campeonato Sudamericano

La selección venezolana de fútbol y su similar de Bolivia se enfrentaron por la tercera fecha del Campeonato Sudamericano Sub-17, con victoria 2-0 para los criollos, donde las acciones iniciaron hora y media después de lo previsto por precipitaciones.

La Vinotinto necesitaba una victoria para soñar con su clasificación al hexagonal final. Previamente, había igualado ante Paraguay y perdido contra Argentina en las dos fechas anteriores.

Las primeras ocasiones de peligro fueron generadas por Venezuela, gracias a la brillante actuación de David Martínez, quien centró un importante balón que no pudo capitalizarse en gol.

Ambos equipos mostraron dificultades al momento de controlar el balón por las condiciones del terreno de juego. No obstante, esto no frenó a ambos conjuntos en sus intenciones al ataque, siendo Venezuela el equipo más ofensivo al intentar tres duelos mano a mano con el portero.

La segunda parte comenzó con una clara ocasión de David Martínez por la banda izquierda que terminó en las manos del guardameta. Cada vez se nota la presión vinotinto en el área rival.

A los 53 minutos de juego, Lucciano Reynoso y David Martínez aprovecharon una mala salida del portero boliviano en la que el 9 venezolano asistió al atacante del Monagas para poner arriba a la Vinotinto.

Con ventaja numérica, la Vinotinto consiguió ampliar su ventaja ante el equipo del altiplano, después de que Lucciano Reynoso asistiera a un Juan Arango Jr, que tradujo su calidad ofensiva en el segundo gol de Venezuela.

La intensidad del equipo de Ricardo Valiño no cesó. Fueron varias las ocasiones para anotar el tercer gol, aunque este no llegó. Por parte de Bolivia, el combinado andino sorprendió a Venezuela con un gol, pero este estuvo en fuera de juego y no subió al marcador.

Alejandro Cichero Jr también agitaría la red boliviana, pero su gol tampoco se sumaría por una posición adelantada previa a su remate.