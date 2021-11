Venezuela no contará con Salomón Rondón para duelos de Eliminatorias Qatar 2022

Salomón Rondón confirmó este lunes que debido a una lesión no podrá jugar con Venezuela la fecha doble de noviembre de las Eliminatorias Qatar 2022. A través de sus redes sociales, el delantero de Everton explicó las razones de su ausencia en los partidos ante Ecuador y Perú.

"Es difícil expresar con palabras tanto sentimiento. Para mí, la selección no es un momento ni una oportunidad. Es mi lugar, mi bandera mi corazón", fue lo primero que dijo en su comunicado.

El atacante de la Vinotinto indicó que fue perjudicial no realizar una pretemporada a su llegada a Everton. "Mi llegada a Inglaterra a último momento, sin pretemporada, y una seguidilla de partidos que me afectó más de la cuenta me colocan en esta situación".

Rondón dejó en claro que se recuperará al 100 por ciento para volver a vestir la camiseta de Venezuela.

Con información de RPP