Habitaciones al gusto de los niños

Los niños a partir de los seis años han aprendido muchas cosas, como hablar, dibujar, por lo que puedes aprovechar para abrir su mente a nuevas experiencias y potenciar su desarrollo personal. Para ello, nada mejor que preparar el terreno en su propia habitación.

El pequeño tendrá nuevas prioridades en esta etapa, por lo que no se trata de la habitación definitiva, sino de un espacio adecuado a sus necesidades actuales. No tienes que cambiar todo, solo realiza una remodelación que no te implique una gran inversión.

Una manera económica de darle un nuevo aire a la habitación de los niños es hacer un cambio en las paredes pintándolas con colores alegres, pues jugar con el mobiliario. Aprovecha de sacar todas tus habilidades y atrévete a pintarlas.

Otro detalle que hay que tomar en cuenta es la comodidad y su seguridad que debe haber en el cuarto. Deja una parte del espacio libre para que el niño se pueda mover. Hazle partícipe de la decoración, tu hijo ya tiene personalidad definida y es importante que tengas en cuenta su opinión.

Claves para decorar el cuarto de los niños

Luz y color

1 Si has destinado una zona de juegos determinados, intenta que sea junto a la ventana, no hay nada como la luz natural. Si no es posible, instalar una lámpara potente y evita la iluminación muy puntual

2 Elige pintura plástica o papel lavable para las paredes. Recuerda que está en edad de pintar. Una alternativa es colocar un arrimadero de corcho o de pizarra.

3 Reserve un espacio importante para sus juguetes preferiblemente, las fotografías, sus dibujos, etc.

4 Deja que él mismo elija los colore que más le gusten. Seguro son los que van más con su carácter.

Cómo potenciar su desarrollo psicomotriz

1 Déjale el máximo espacio libre para que pueda moverse a sus anchas.

2 Vigila que la altura de las sillas con respecto a la mesa sea adecuada y así el niño no adoptará posturas incómodas.

3 Las cajas resultan muy útiles para que adquiera el hábito del orden, enséñale a guardar en ellas sus juguetes.

Seguridad en el cuarto de los niños

1 Evita que las puertas se cierren bruscamente.

2 Cubre los enchufes eléctricos con fundas de plásticos.

3 Asegúrate de que las pinturas o barnices de muebles y juguetes no tengan sustancias como el plomo, que puedan resultar toxica al ingerirse o chuparse.

4 Instala cajones con topes antivuelco para evitar que, al extraerlos completamente, el niño pueda lastimarse.

5 Al elegir la ropa de cama, opta por las fibras naturales, como la lana, el algodón o el lino.

Con información de Diario 2001